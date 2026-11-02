Dos hombres fueron sorprendidos hurtando cables de Antel en Maldonado y cumplirán medidas cautelares

Los implicados fueron detenidos durante la madrugada, luego de que la Policía recibiera una denuncia por el robo de cableado en la vía pública.



Efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de la Zona Operacional II realizaron recorridas por la zona y, a pocas cuadras del lugar, interceptaron a dos hombres identificados por las iniciales H.A.R.A. y N.I.R.A., ambos poseedores de antecedentes penales, quienes llevaban varios metros de cables pertenecientes a Antel.



Los sospechosos fueron detenidos y trasladados a una dependencia policial, donde se constató que uno de ellos también estaba vinculado a otro hurto de similares características cometido el 21 de octubre.



La Fiscalía de Maldonado de 2.º Turno tomó intervención en el caso y dispuso la conducción de ambos detenidos a su sede.



Posteriormente, el Juzgado Letrado de 4.º Turno formalizó a H.A.R.A. por la presunta comisión de dos delitos de hurto especialmente agravados, en régimen de reiteración real, mientras que N.I.R.A. fue formalizado por la presunta comisión de un delito de hurto especialmente agravado.



La Justicia dispuso para ambos la obligación de fijar domicilio y presentarse una vez por semana ante la autoridad policial correspondiente, durante un plazo de 120 días.







Foto: Ministerio del interior

Firma editorial: Redacción FM GENTE