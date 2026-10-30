Maldonado, San Carlos y la Red de Atención Primaria quedaron a la espera de nuevos mamógrafos tras una compra que no se concretó

El Ministerio de Salud Pública anunció la compra directa de 10 mamógrafos por más de dos millones de dólares, aunque la adjudicación todavía no se concretó.



Tres de los equipos estaban previstos para Maldonado, pero el procedimiento de compra directa - por más de 2,2 millones de dólares - fue impugnado por una empresa que presentó una oferta de menor costo, según informó el diario El País.



Los dispositivos serían instalados en el Hospital de Maldonado, el Hospital de San Carlos y la Red de Atención Primaria (RAP) del departamento.



El presidente de ASSE, Álvaro Danza, había firmado el pasado 5 de octubre la adjudicación a la empresa Química Cenit, por un monto de 2.050.000 dólares correspondiente a los 10 equipos.



A esa cifra se agregaban 164.000 dólares por comisiones, tasas portuarias y almacenamiento, lo que elevaba el costo total a 2.214.000 dólares.



La resolución no fue posteriormente refrendada por el directorio de ASSE y la adquisición quedó sin concretarse.



La empresa Tera Ingeniería presentó recursos administrativos contra la decisión, al considerar que su propuesta, por 1.720.000 dólares, no había sido evaluada adecuadamente.



La diferencia entre ambas ofertas por los equipos era de 330.000 dólares.



La firma también cuestionó la utilización del mecanismo de compra directa y sostuvo que no se justificó debidamente la elección de una propuesta más costosa.



Danza reconoció que la adquisición no se había concretado, aunque no explicó los motivos de la decisión ni por qué se había recurrido a una compra directa, de acuerdo con el medio mencionado.



Los equipos también estaban destinados a centros asistenciales de Salto, Young, Paysandú, Durazno, Florida, Rivera y Tacuarembó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE