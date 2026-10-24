Aduanas incautó más de $ 10 millones en mercadería en Maldonado

En los últimos días, se realizaron dos procedimientos en ruta y siete allanamientos, que permitieron incautar gran cantidad de mercadería de contrabando y poner varias personas a disposición fiscal, tres de las cuales fueron condenadas.



Los siete allanamientos fueron ejecutados por la División Vigilancia Móvil y el GRIA, con el apoyo de la Jefatura de Policía de Maldonado, en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía de 1° turno de Maldonado.



Las intervenciones fueron en comercios, un depósito y viviendas de la ciudad de Maldonado y zonas aledañas, durante las cuales se incautaron bebidas alcohólicas, cigarrillos, artículos de higiene, calzado y mercadería variada, todo lo que fue evaluado en poco más de $ 9 millones.



En el marco de los allanamientos también se incautaron un vehículo, un revólver calibre .32 y 14 proyectiles, varios dispositivos electrónicos y $ 88.400 en efectivo.



En el Juzgado Penal de 11° turno, se condenó a un hombre por un delito continuado de contrabando en reiteración real con un delito de tráfico interno de arma de fuego y municiones, y penó con 24 meses de libertad a prueba.



En esa misma causa, una mujer fue condenada por un delito de almacenamiento y comercialización de mercaderías con marcas apócrifas o falsificadas, y penada con 3 meses de libertad a prueba.

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