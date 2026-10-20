Maldonado tendrá el primer centro "Habitar, Convivir y Producir" para personas en situación de calle

El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Maldonado se reunió este martes en el 5to piso de la Intendencia de Maldonado con la participación del ministro de Desarrollo Social (Mides) Gonzalo Civila y otras autoridades de la cartera.



El encuentro tuvo como objetivo central abordar la problemática de las personas en situación de calle luego de finalizada la alerta roja por frío extremo.



En dicha instancia el ministro Civila presentó, junto al director nacional de Protección Social, Daniel Gerhard y la directora nacional de Gestión Territorial, Mercedes Clara, un nuevo programa: Centro Habitar, Convivir y Producir, que se implementará por primera vez en Maldonado.



De acuerdo con el documento difundido por el Mides, al que accedió FM GENTE, se trata de una propuesta sociolaboral de estadía y vida en común en el medio rural.



El centro se instalaría en el departamento antes de fin de año y prevé generar actividades formativas y productivas entre los participantes. Aunque los detalles se darán a conocer en las próximas semanas, el documento adelanta que se trabajará en el desarrollo de habilidades psicosociales y la formación en oficios, orientando el proceso hacia la autonomía y la cooperación.



El texto también anuncia que durante dos días el Mides desplegará “una intensa agenda de trabajo” que incluye reuniones con el intendente Miguel Abella y otros actores del gobierno local, con vecinos, organizaciones sociales y el sector privado.





Foto: Gonzalo Civila

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