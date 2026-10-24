Álvaro Delgado anunció en Maldonado la creación de una Escuela de Gobierno para formar a los jóvenes del Partido Nacional

La iniciativa busca proporcionar herramientas de capacitación a las nuevas generaciones de dirigentes nacionalistas, con el objetivo de prepararlas para asumir funciones tanto en organismos del Poder Ejecutivo como en ámbitos legislativos y de gestión pública.



Durante su intervención, Delgado destacó la importancia de generar espacios de formación que permitan a los jóvenes adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del Estado, la actividad política y las responsabilidades que implica ejercer cargos de gobierno.



El presidente del Partido Nacional sostuvo que muchos de los jóvenes que actualmente participan en las actividades partidarias podrán ocupar, en el futuro, responsabilidades en ministerios, entes autónomos, direcciones y organismos públicos.



También mencionó la posibilidad de que varios de ellos desarrollen carreras políticas en el Parlamento y en los distintos niveles de gobierno departamental y municipal.



Delgado recordó que algunos integrantes de la juventud nacionalista ya desempeñan funciones públicas, lo que demuestra, a su entender, la importancia de acompañar su crecimiento y brindarles oportunidades de capacitación.



Sin embargo, advirtió que ese proceso debe desarrollarse de manera gradual, sin apresurar etapas, priorizando la formación política, la conciencia ciudadana y el compromiso con las responsabilidades institucionales.



La Escuela de Gobierno anunciada para el próximo año apunta precisamente a fortalecer esa preparación, aunque durante el encuentro no se brindaron detalles sobre su estructura académica, funcionamiento o contenidos específicos.



El Congreso Nacional de Jóvenes se desarrolló en las instalaciones de la Sociedad Criolla Los Coronillas, con la presencia de delegaciones provenientes de diferentes departamentos.



Uno de los momentos destacados de la jornada fue el homenaje a José Walter Hualde, dirigente nacionalista de Maldonado fallecido en agosto de este año. Durante la instancia se recordó su trayectoria y su vinculación con la actividad política departamental.



La jornada constituyó una instancia de encuentro e intercambio político y se lanzó el proceso hacia la próxima elección de jóvenes del Partido Nacional.



En la oportunidad, Delgado destacó su permanente vinculación con las nuevas generaciones de dirigentes y recordó su participación en congresos, encuentros regionales y distintas actividades de la juventud partidaria.



"La juventud del Partido Nacional no solo habla de temas jóvenes, habla de temas nacionales con mirada joven", afirmó.



Con esa definición, el dirigente sostuvo que la participación juvenil no debe limitarse a asuntos vinculados exclusivamente con su generación, sino que también debe involucrarse en los principales debates políticos, económicos y sociales del país.



ABELLA, LACALLE HERRERA, HEBER Y GARCÍA PARTICIPARON DEL CONGRESO



La actividad reunió a importantes figuras del Partido Nacional, tanto del ámbito nacional como departamental.



Entre los asistentes estuvieron el intendente de Maldonado, Miguel Abella; el expresidente de la República Luis Alberto Lacalle Herrera; el dirigente nacionalista Luis Alberto Heber; el senador Javier García y Gloria Rodríguez, integrante de la conducción partidaria.



La presencia de dirigentes de distintas generaciones acompañó uno de los principales objetivos del encuentro: promover la renovación política y fortalecer la participación de los jóvenes dentro de la estructura del Partido Nacional.



La formación política como apuesta a la renovación partidaria



El anuncio de la Escuela de Gobierno fue uno de los aspectos centrales del congreso celebrado en San Carlos.



La propuesta pretende establecer un espacio de preparación para quienes, desde la militancia juvenil, puedan convertirse en futuros representantes, legisladores o integrantes de equipos de gobierno.



Delgado insistió en la necesidad de que los jóvenes participen activamente en la discusión de los grandes temas nacionales, pero también que incorporen conocimientos y experiencia antes de asumir mayores responsabilidades.



De esta manera, el Partido Nacional proyecta para 2027 la creación de una Escuela de Gobierno orientada a formar nuevos cuadros políticos, en una apuesta a la capacitación y al recambio generacional dentro de la colectividad.



El congreso realizado en la Sociedad Criolla Los Coronillas también marcó el comienzo de una nueva etapa de movilización de la juventud nacionalista de cara a sus próximas elecciones internas.

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