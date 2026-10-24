Congreso de Jóvenes del Partido Nacional superó los 600 participantes y homenajeó a José Walter Hualde

El Congreso Nacional de Jóvenes del Partido Nacional, realizado este sábado 24 en la Sociedad Criolla Los Coronillas de San Carlos, reunió a más de 600 participantes de distintos puntos del país y contó con la presencia de autoridades y dirigentes nacionales y departamentales.



En diálogo con FM GENTE, el presidente de la Juventud Nacionalista, Tomás Casaretto, expresó su satisfacción por la convocatoria, que superó las expectativas de la organización.



"Colmó las expectativas, las superó", afirmó, y recordó que el congreso realizado el año pasado en Treinta y Tres había reunido a casi 300 jóvenes.



Uno de los momentos centrales de la jornada fue el homenaje a José Walter Hualde, dirigente nacionalista de Maldonado fallecido en agosto de este año, cuyo nombre llevó el congreso.



Casaretto destacó su trayectoria y lo definió como un dirigente conciliador, que sabía escuchar y acompañar a las nuevas generaciones.



"Cuando entendió que había momentos o espacios para que otras generaciones pudieran dar un paso al frente, él en vez de dar un paso para el costado, dio un paso para atrás", expresó, al señalar que Hualde continuó participando desde otro lugar.



El dirigente explicó que durante los meses de preparación del encuentro recibió numerosos testimonios de reconocimiento hacia Hualde, tanto por su trabajo partidario como por su aporte al departamento.



En cuanto a la organización juvenil, Casaretto destacó que la actual conducción logró conformar las 19 comisiones departamentales de jóvenes, un objetivo que las anteriores generaciones no habían podido completar desde las primeras elecciones juveniles de 2007.



Señaló que Maldonado fue el último departamento en conformar su comisión y que, paradójicamente, era la primera vez que lograba constituirse.



También resaltó el potencial político y económico de Maldonado, así como su desarrollo turístico, deportivo y productivo, y valoró la participación de dirigentes de distintas generaciones en el congreso.



Casaretto sostuvo que el objetivo es fortalecer una organización juvenil descentralizada y mantener la actividad partidaria de cara a los próximos desafíos electorales.



El encuentro también marcó el inicio del proceso hacia las elecciones juveniles del Partido Nacional previstas para 2027.

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