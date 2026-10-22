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robo, cables, via publica,
Policiales y Judiciales
08:00

Atrapado infraganti: se ocultó en los arbustos con 60 metros de cable robados y fue detenido por la Policía

El hombre de 34 años fue condenado a régimen de libertad a prueba por seis meses.

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Vecinos denunciaron a la Policía que un hombre estaba hurtando cables en la vía pública, en Av. Aparicio Saravia, la noche del pasado lunes. Tras la denuncia, efectivos de URPM de Zona Operacional II concurrieron al sitio y avistaron al hombre oculto entre los arbustos.

Al acercarse, los policías constataron que junto al ladrón había una bicicleta, una tenaza y aproximadamente 60 metros de cable.

El hombre fue identificado como F.G.B.G., de 34 años y poseedor de antecedentes penales. Tras ser derivado a una dependencia policial compareció ante el Juzgado Letrado de 11º Turno donde fue condenado como responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa.

La pena impuesta fue de seis meses de régimen de libertad a prueba. En ese periodo deberá someterse a la orientación y vigilancia de la Dirección de Medidas Alternativas (Dinama), presentarse semanalmente en una seccional policial y prestar servicio comunitario una vez por semana.






(Foto: imagen ilustrativa)
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