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Policiales y Judiciales
16:00

Balearon a un hombre en San Carlos y el caso derivó en la condena de otro por venta de droga

Un hombre y una mujer fueron detenidos en el marco de la investigación de un ataque a balazos ocurrido en San Carlos.

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Un hombre fue baleado en un brazo y en una pierna dentro de una vivienda ubicada sobre la calle 25 de Agosto, en San Carlos, el pasado 19 de octubre.

El hecho fue denunciado a la Policía en horas de la madrugada y efectivos del PADO concurrieron al domicilio señalado. Allí encontraron al hombre consciente, sin riesgo de muerte, y lo trasladaron a un centro de salud.

El Área de Investigaciones de Zona Operacional III asumió el caso y, en el marco de la investigación, incautaron envoltorios que contenían cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Asimismo, un hombre de 62 años, sin antecedentes penales, y una mujer de 42 años, poseedora de antecedentes penales, fueron trasladados a una dependencia policial para continuar con las actuaciones.

Posteriormente, el detenido de 62 años fue condenado como autor de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, a la pena de dos años y dos meses de penitenciaría.


Foto: imagen ilustrativa / Subrayado
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