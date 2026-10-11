Otro golpe a una red de venta de drogas en la ciudad de San Carlos

En el marco de la operación denominada “Vértice”, este domingo se llevaron a cabo varios allanamientos en fincas del barrio Halty en los que si bien no hubo detenidos, se pudo incautar desde armas a equipos de comunicación, entre otras cosas.



De acuerdo a lo informado por la Policía, se encontraron 6 armas cortas, entre revólveres y pistolas y 8 cargadores de pistolas, así como una carabina con dos cargadores calibre 7.62 y dos chalecos balísticos.



Además, se incautaron drogas preparadas en dosis, 2 ladrillos de cocaína y dos bolsas conteniendo marihuana, así como más de 800 proyectiles de distinto calibre, 3 equipos handy, un inhibidor de señal, 7 teléfonos celulares y un automóvil.



El procedimiento desatado este domingo, está vinculado con otro realizado días atrás en el mismo barrio carolino, y que desembocó en la remisión a la cárcel de un hombre por comercialización de sustancias estupefacientes.



Un largo trabajo del área de Investigaciones de Zona 3, desembocó el pasado viernes 9 en la realización de dos allanamientos en el asentamiento Brisas del Monte y en el barrio Halty, donde resultaron detenidas tres personas.



En ambos puntos, identificados como bocas de venta de drogas, se incautaron 70,3 gramos de pasta base en piedra, cinco dosis de cocaína, una balanza digital y un teléfono celular, además de $ 3.101 en billetes de baja denominación, todo dentro de un morral.



Además, otras seis lágrimas de cocaína, con un peso total de 25,24 gramos, $ 2.300, también en billetes de baja denominación, varios papeles cortados prontos para preparar dosis y una serie de efectos probatorios de las actividades ilícitas.



Finalizadas las instancias judiciales en la sede Penal de 4° turno, dos de los detenidos quedaron libres pero emplazados, en tanto el tercero, identificado como C.H.B., de 30 años y carente de antecedentes penales, fue condenado como autor de un delito de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, y penado con 2 años de penitenciaría.

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