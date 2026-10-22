Condenaron por homicidio culpable a conductor que protagonizó siniestro fatal en el que murió una joven de 26 años

La Justicia condenó al automovilista que embistió a una moto, la noche del pasado jueves 2 de abril, en el kilómetro 12 de la ruta 104.Tras comparecer en el Juzgado Letrado de 4º Turno de Maldonado, este miércoles 21, fue penado a 21 meses de libertad vigilada como autor penalmente responsable de un delito de homicidio culpable.El hombre no podrá conducir vehículos por el plazo de 10 meses y se le retendrá la libreta de conducir. Asimismo, deberá prestar servicio comunitario una vez por semana y presentarse en una seccional policial.La víctima, una mujer de 26 años, circulaba en una moto en el mismo sentido que el automóvil cuando se produjo el choque. El automovilista, de iniciales N.M.P.R y de 34 años, confesó posteriormente - de acuerdo con declaraciones del abogado de la familia de la víctima Dr. Sebastián Beracochea - que circulaba a una velocidad de 100 kilómetros por hora, en un tramo que la velocidad máxima es de 70.El ahora condenado, de profesión mecánico, manejaba un auto de matrícula argentina y la espirometría realizada tras el siniestro, así como el análisis de THC, arrojaron resultados negativos.Foto: vehículo de la víctima / imagen de archivo