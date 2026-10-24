Deportivo Maldonado reaccionó ante Danubio y se llevó tres puntos de oro en los descuentos

El conjunto visitante abrió el marcador a los 18 minutos por intermedio de Bautista Pereira, quien aprovechó un centro de Bautista Tomatis desde el sector izquierdo para definir dentro del área.



Deportivo Maldonado intentó reaccionar, aunque tuvo dificultades para encontrar espacios en la defensa rival.



Una de sus oportunidades más claras llegó a los 36 minutos, cuando Maximiliano Noble exigió al arquero Mauro Goicoechea con un remate que terminó controlando.





La historia cambió apenas comenzó el segundo tiempo. A los 46 minutos, Lautaro Ibáñez avanzó por izquierda y envió un centro al segundo palo que Juan Martín Ginzo aprovechó para establecer el empate.



Con la igualdad, el equipo dirigido por Gabriel Di Noia tomó mayor protagonismo y buscó completar la remontada.



Santiago Cartagena estuvo cerca de convertir, pero Goicoechea evitó el segundo tanto del conjunto local.



Cuando el empate parecía definitivo, Renato César apareció a los 95 minutos y marcó el gol que le permitió a Deportivo Maldonado quedarse con la victoria ante su público.





El triunfo significó la recuperación del equipo fernandino después de la derrota 3 a 2 frente a Nacional en la fecha anterior.



Además, alcanzó los 62 puntos en la Tabla Anual y quedó a dos de Peñarol, con tres jornadas por disputarse en el Torneo Clausura.





Foto: Deportivo Maldonado Instagram

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