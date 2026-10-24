Deportivo Maldonado reaccionó ante Danubio y se llevó tres puntos de oro en los descuentos

Deportivo Maldonado intentó reaccionar, aunque tuvo dificultades para encontrar espacios en la defensa rival.
Una de sus oportunidades más claras llegó a los 36 minutos, cuando Maximiliano Noble exigió al arquero Mauro Goicoechea con un remate que terminó controlando.
La historia cambió apenas comenzó el segundo tiempo. A los 46 minutos, Lautaro Ibáñez avanzó por izquierda y envió un centro al segundo palo que Juan Martín Ginzo aprovechó para establecer el empate.
Con la igualdad, el equipo dirigido por Gabriel Di Noia tomó mayor protagonismo y buscó completar la remontada.
Santiago Cartagena estuvo cerca de convertir, pero Goicoechea evitó el segundo tanto del conjunto local.
Cuando el empate parecía definitivo, Renato César apareció a los 95 minutos y marcó el gol que le permitió a Deportivo Maldonado quedarse con la victoria ante su público.
El triunfo significó la recuperación del equipo fernandino después de la derrota 3 a 2 frente a Nacional en la fecha anterior.
Además, alcanzó los 62 puntos en la Tabla Anual y quedó a dos de Peñarol, con tres jornadas por disputarse en el Torneo Clausura.
Foto: Deportivo Maldonado Instagram