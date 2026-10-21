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Siniestro, fatal, Cerro Largo
Policiales y Judiciales
19:07

Un hombre de 74 años murió tras un choque frontal entre un automóvil y un camión en Cerro Largo

El siniestro ocurrió en la tarde del martes 20 de octubre, sobre la ruta 8. El conductor del vehículo de carga resultó lesionado.

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Un hombre de 74 años falleció este martes 20 de octubre, próximo a las 18:20 horas, tras protagonizar un siniestro de tránsito en el kilómetro 379 de la ruta 8, en el departamento de Cerro Largo.

El automóvil que conducía la víctima circulaba de sur a norte cuando chocó frontalmente contra un camión con semirremolque que transitaba en sentido contrario.

Posteriormente, se produjo un segundo impacto contra el lateral izquierdo del vehículo de carga.

Como consecuencia de la colisión, el conductor del automóvil, que viajaba solo, falleció en el lugar.

Por su parte, el camionero, de 55 años, sufrió lesiones y fue asistido en un centro de emergencia. La prueba de espirometría realizada arrojó resultado negativo.

Foto:Dirección Nacional de Tránsito
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