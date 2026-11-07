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accidente, fatal, Cerro Largo
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Un hombre murió y tres mujeres resultaron heridas tras el vuelco de un automóvil en Cerro Largo

El hecho se registró sobre la hora 01:27, cuando un automóvil que circulaba de oeste a este, con cuatro ocupantes, despistó y posteriormente volcó por causas que aún se investigan.

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Un hombre de 32 años falleció y tres mujeres resultaron lesionadas en un siniestro de tránsito ocurrido durante la madrugada de este sábado 7 de noviembre, en el kilómetro 39 de la ruta 26, en Cerro Largo.

Tras el vuelco, el vehículo quedó sobre la senda norte de la ruta, en posición invertida. Como consecuencia, uno de los acompañantes falleció en el lugar.

El automóvil era conducido por una mujer de 37 años, quien sufrió politraumatismos y fue trasladada a un centro asistencial de Melo. La prueba de espirometría realizada arrojó resultado negativo.

Otra de las ocupantes, de 31 años, también presentó politraumatismos y fue derivada al mismo centro de salud.

Por su parte, una tercera mujer, de 33 años, fue trasladada a Melo, aunque hasta el momento no se informó sobre su diagnóstico.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación.
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