Un hombre murió y tres mujeres resultaron heridas tras el vuelco de un automóvil en Cerro Largo

Tras el vuelco, el vehículo quedó sobre la senda norte de la ruta, en posición invertida. Como consecuencia, uno de los acompañantes falleció en el lugar.
El automóvil era conducido por una mujer de 37 años, quien sufrió politraumatismos y fue trasladada a un centro asistencial de Melo. La prueba de espirometría realizada arrojó resultado negativo.
Otra de las ocupantes, de 31 años, también presentó politraumatismos y fue derivada al mismo centro de salud.
Por su parte, una tercera mujer, de 33 años, fue trasladada a Melo, aunque hasta el momento no se informó sobre su diagnóstico.
Las causas del siniestro permanecen bajo investigación.