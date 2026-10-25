"El hombre lobo ataca de nuevo": Vestigios de la incursión del periodista José de Zer en Maldonado

Por Alexis Cadimar



El diario Punta del Este había nacido en 1949, fundado por el escribano Belino Gadea, que mantuvo durante décadas una línea periodística tradicional y conservadora.



Tras la etapa de su fundador, la empresa continuó bajo la conducción de su hijo también escribano hasta que, a finales de 1979, fue adquirido por David Borges, que en ese momento era un exitoso empresario vinculado al sector inmobiliario.



LOS CAMBIOS



Borges pretendió transformar por completo el periódico y comenzó a conducir la empresa durante los primeros días de 1980.



La apuesta incluyó una importante renovación tecnológica. Se adquirió una moderna impresora offset, que permitió dejar atrás buena parte del antiguo sistema con el que se venía produciendo e imprimiendo el diario y avanzar hacia una presentación gráfica más acorde con los periódicos de la época.



Su proyecto apuntó a convertir al tradicional diario Punta del Este en un periódico más moderno, dinámico y de fuerte impacto informativo, incorporando elementos del periodismo popular y sensacionalista que tenía entonces una importante presencia en los medios argentinos.



Para llevar adelante esa transformación, Borges decidió buscar periodistas del otro lado del Río de la Plata.



LA LLEGADA DE UN TRIUNVIRATO



Tres periodistas, relativamente conocidos, que procedían de la gráfica del vecino país, llegaron a la zona para hacerse cargo de la jefatura de la redacción del periódico ubicado en el edificio sobre la calle Florida con su salón Ateneo en la esquina con Dodera.



Eran los años 80. Una nueva década comenzaba, la zona dejaba atrás otra temporada de verano.



El diario tenía 4 mil suscriptores a los que se les enviaba el diario entre Maldonado y Montevideo. La nueva política empresarial marcó el fin de ese exitoso sistema que se complementaba con la venta en quioscos y salones del departamento.

Ahora la venta sería de esta última forma.



Los nuevos jefes extranjeros tomaron posición en los escritorios que en algunos momento pertenecieron al Dr. Capeletti Vidal (redactor responsable), por un tiempo a Juan Ángel Miraglia, Néstor Tiber Lobatto, Aníbal Silvera y Riciero María Santos, entre otros.



EL COMIENZO DEL FIN



José de Zer asumió la jefatura de la redacción con sus colaboradores llegados desde Argentina. Reunió a los que quedaron de la vieja redacción, entre ellos el autor de este artículo, e impartió los nuevos lineamientos periodísticos, entre ellos buscar notas de impacto.



Sin mucho conocimiento de la realidad de la zona y de la idiosincrasia de sus ciudadanos, dispusieron un determinado día dar el giro anunciado.



De Zer junto a sus colaboradores preparó la producción de una portada y de un artículo cuyo título fue "El hombre lobo ataca de nuevo".



Para eso se eligió a un diminuto muchacho (con algunos problemitas) que hoy vive y ronda los 70 años en Maldonado.



Los periodistas argentinos junto a un fotógrafo llegaron hasta una casa en la calle Sarandí entre Ituzaingó y Florida. Allí treparon al joven hasta el pretil de la finca y agazapado le tomaron una foto donde su figura se recortaba en la oscuridad de la noche, según describió un integrante de la redacción que participó en la nota. Y así se publicó.



La nota tuvo relativa repercusión pese al sensacionalismo del título y de la foto. Pero fueron por más.



La siguiente nota fue con un supuesto "chamán" en Maldonado Nuevo, en una precaria vivienda donde se decía hacían "milagros". Esa publicación generó un lío tremendo, ya que hubo reacciones de la iglesia.



A todo esto, las fuerzas conjuntas de la época intervinieron y la "cúpula" del diario terminó en las dependencias ubicadas frente a la plaza San Fernando pasando un mal momento. Finalmente todo se arregló.



"EL HOMBRE LOBO VIVE"



El supuesto "hombre lobo" que sirviera de imagen para aquella historia a pesar de su problemática vive en la zona céntrica de Maldonado y el destino quiso se cruzara en el camino de este cronista, solicitando la donación de ropa. Por lo cual trajo el recuerdo de aquel episodio y el origen del presente texto.



Cabe recordar, que paulatinamente la imagen del histórico diario Punta del Este se fue desdibujando y el público fue perdiendo el interés en comprar sus ejemplares a pesar de las notas sensacionalistas. El equipo periodístico llegado de Argentina regresó tras el fracaso a su país.



Fue el principio del fin del periódico nacido a comienzos de 1949 y además, tras la rotura de "la tablita" entró en una crisis que desembocó en su cierre.



Su máquina de impresión offset pasó a manos de compradores en la ciudad vieja, donde años después se imprimiera el diario La Hora.



Aquel Jefe de Redacción que no era tan conocido en Argentina y Uruguay por provenir de la gráfica, tuvo, a su regreso a Buenos Aires, la oportunidad de sobresalir en Nuevediario, noticiero de Canal 9, dirigido en aquel entonces por Alejandro Romay.



QUIEN FUE JOSÉ DE ZER



En esa época José Kerzer, que era su verdadero nombre, todavía no había alcanzado la fama que años después tendría aunque ya se presentaba como José de Zer. Era inquieto. De carácter fuerte y siempre produciendo, procurando crear... Fumaba tres atados de cigarrillos por día y litros de café.



Trabajó desde joven en el ambiente teatral y llegó al periodismo casi por casualidad. Fue cronista de la revista Gente y alcanzó una enorme popularidad en Nuevediario entre 1984 a 1994, destacándose con sus informes sobre ovnis y fenómenos inexplicables. Sus coberturas desde el cerro Uritorco y el grito “¡Seguime, Chango, seguime!” , en referencia a su camarográfo, quedaron incorporados a la historia de la televisión argentina. Murió en 1997.



NETFLIX RECONOCIÓ SU FIGURA EN UNA PELÍCULA



Netflix estrenó a fines de 2024 la película "El hombre que amaba los platos voladores", una producción argentina que narra un capítulo especial en la vida del periodista de espectáculo devenido en "especialista" de fenómenos alienígenas José de Zer, interpretado por Leo Sbaraglia.



La historia, en tono de comedia dramática, no es una biografía, sino una recreación de un suceso real que tuvo lugar en los años '80 en el Cerro Uritorco, Córdoba.



Este personaje fue parte del periodismo de los 80 en el departamento de Maldonado.

Volver atrás