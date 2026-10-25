Joaquín Faccio fue ovacionado en Texas pese a caer ante el invicto Deric Davis

El boxeador de Maldonado Joaquín “Dinamita” Faccio se presentó este sábado en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, donde enfrentó al invicto estadounidense Deric “Scooter” Davis.



El combate se extendió durante los ocho asaltos previstos y terminó con victoria de Davis por decisión unánime, con tarjetas de 80-72 de los tres jueces.



Pese al resultado adverso, Faccio completó la pelea y recibió una ovación del público presente, según informó la delegación uruguaya.



El fernandino llegaba a este compromiso tras defender exitosamente su título mundial juvenil de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el pasado 29 de agosto en el Campus de Maldonado.



La presentación en Estados Unidos sumó una nueva experiencia internacional a la carrera del representante de Maldonado Boxea.

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