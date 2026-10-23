Peñarol sigue sin levantar cabeza: empató ante Juventud y acumula tres partidos sin ganar

El primer tiempo transcurrió sin oportunidades claras de gol.



Ambos equipos mostraron dificultades para llegar al arco rival y se fueron al descanso con el marcador cerrado.



La primera ocasión de peligro para Peñarol llegó recién a los 56 minutos, cuando Jaime remató al arco y exigió una intervención del arquero pedrense Sebastián Sosa.



En busca de mayor peso ofensivo, el conjunto aurinegro incorporó a Matías Arezo para acompañar a Abel Hernández en el ataque.



Si bien logró generar algunas aproximaciones, no encontró la manera de superar la defensa de Juventud ni vencer a Sosa.



A pocos minutos del final, Brian Barbosa fue expulsado y dejó a Peñarol con diez futbolistas para afrontar el cierre del encuentro.



El empate prolongó la racha negativa del conjunto carbonero, que alcanzó tres encuentros consecutivos sin conseguir una victoria.



Por su parte, Juventud de Las Piedras se llevó un punto del Centenario y logró mantener su arco en cero.



FOTO : LIGA AUF

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