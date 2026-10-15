Dura sanción a Artigas Juniors: le quitaron un punto y deberá jugar tres partidos a puertas cerradas por los incidentes ante Charrúas

La resolución se conoció luego de que el organismo disciplinario analizara el informe arbitral y los descargos presentados por ambas instituciones, a raíz de una gresca generalizada que involucró a parciales y jugadores de los dos equipos.



El partido se disputó en la cancha de Charrúas y fue dirigido por el árbitro Christian Alejandro Colina Álvarez, quien dejó constancia de los incidentes en el informe confidencial elevado a las autoridades de la Liga Mayor.



Según el documento, una vez finalizado el encuentro se produjo una riña que comenzó fuera del campo de juego entre simpatizantes de ambas instituciones y posteriormente se trasladó al interior de la cancha y a los vestuarios del club local.



El árbitro describió lo ocurrido como una “gresca (riña) generalizada”, señalando que participaron parciales de ambos clubes y también futbolistas de los dos planteles.



Sin embargo, aclaró que no fue posible identificar individualmente a los jugadores involucrados, debido a que el encuentro ya había concluido y la terna arbitral se encontraba próxima a los vestuarios.



El Tribunal aplicó dos sanciones a Artigas Juniors



Tras estudiar los antecedentes, el Tribunal de Penas resolvió aplicar dos medidas disciplinarias contra Artigas Juniors.



La primera consiste en la pérdida de un punto en el presente campeonato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 317, numeral 4, del Código de Penas de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).



La segunda sanción obliga a la institución a disputar tres encuentros a puertas cerradas cuando actúe como local, comenzando a cumplirse a partir del partido siguiente a la promulgación del fallo.



Esto significa que Artigas Juniors no podrá contar con público en sus próximos tres compromisos como locatario, una medida que también tendrá consecuencias para la concurrencia de sus simpatizantes.



Los fundamentos de la resolución



Para adoptar la decisión, el Tribunal se amparó en el artículo 317 del Reglamento General de OFI, que contempla sanciones por anomalías en los espectáculos deportivos, incluyendo alteraciones del orden y agresiones ocurridas antes, durante o después de los partidos.



La normativa establece que, dependiendo de la gravedad de los hechos, pueden aplicarse clausuras de escenarios deportivos, multas y quita de puntos a las instituciones responsables.



El organismo también consideró el artículo 298 del Código de Penas, referido a peleas o riñas durante los encuentros, así como las disposiciones que regulan la valoración de los informes arbitrales.



En ese sentido, el reglamento establece que los hechos consignados por los árbitros y veedores gozan de presunción de veracidad, aspecto que constituye un elemento central en los procedimientos disciplinarios.



Ambos clubes habían sido notificados para presentar sus descargos, lo que hicieron el pasado 4 de setiembre, dentro de los plazos reglamentarios.



Charrúas no recibió sanciones en esta resolución



Aunque el informe arbitral menciona la participación de simpatizantes y jugadores de ambas instituciones en los incidentes, la parte resolutiva del fallo establece sanciones exclusivamente para Artigas Juniors, sin disponer medidas disciplinarias contra Charrúas.



La decisión del Tribunal representa un importante revés deportivo para Artigas Juniors, que además de perder una unidad en la tabla de posiciones deberá afrontar tres encuentros como local sin la presencia de público.



El fallo vuelve a colocar en discusión los episodios de violencia en el fútbol de Maldonado y las responsabilidades de las instituciones deportivas por los incidentes protagonizados por sus simpatizantes y jugadores, incluso después de finalizados los encuentros.

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