La Policía detuvo al agresor de un hombre en Maldonado; se trata de un joven de 21 años que fue condenado

El hecho ocurrió pasadas las 21:00 horas, cuando un llamado al Servicio de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre la presencia de un hombre con abundante sangrado y heridas que parecían haber sido provocadas con un arma blanca.



Efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de la Zona Operacional II, con apoyo del Programa de Alta Dedicación Operativa, trasladaron al herido a un centro asistencial, donde se constataron las lesiones.



La investigación estuvo a cargo del Área de Investigaciones II, cuyos efectivos lograron identificar al agresor, un joven de iniciales A.S.Z.P., sin antecedentes penales, quien posteriormente se presentó ante la Policía para declarar.



En las últimas horas, el Juzgado Letrado de 4.º Turno dispuso su condena a 20 meses de prisión, pena que fue sustituida por un régimen de libertad a prueba durante el mismo período.



Entre las obligaciones impuestas se encuentran fijar residencia, presentarse semanalmente en una dependencia policial y realizar tareas comunitarias durante dos horas semanales, por un plazo máximo de diez meses.



El condenado tendrá prohibido comunicarse con la víctima y acercarse a menos de 200 metros de ella.









Foto: Ministerio del interior

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