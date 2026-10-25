Rodrigo Blás: “No podemos ser espectadores de una guerrilla narco”

En declaraciones a FM GENTE, durante el Congreso Nacional de Jóvenes del Partido Nacional, Rodrigo Blás manifestó su indignación por el aumento de los homicidios, pese a la reducción registrada en otros delitos, según los datos divulgados por el Ministerio del Interior.



“Los mismos datos te lo dan, pero no es un tema de datos, es un tema de realidades”, sostuvo. En ese sentido, cuestionó que se atribuyan los homicidios a enfrentamientos entre narcotraficantes sin abordar las causas del problema.



“¿Qué estamos haciendo hoy para que la gente no se meta a vivir de la droga, en todas las escalas? Nada, no estamos haciendo nada”, afirmó.



Blás también cuestionó el monitoreo de los barrios como estrategia para combatir el delito. Según planteó, cuando se intensifican los controles en una zona, la actividad criminal puede trasladarse a otra.



“No podemos ser espectadores de una guerrilla narco, de una masacre, sino que tenemos que tener otra actividad”, expresó.



El senador criticó además los anuncios del Ministerio del Interior y sostuvo que el ministro no ha logrado recuperar la confianza de la Policía. En ese contexto, lo calificó de “frívolo” y cuestionó la respuesta del gobierno ante una problemática que, afirmó, afecta cotidianamente a la población.



CUESTIONÓ A LA MINISTRA DE SALUD



Blás también se refirió al anuncio de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, de convocar a dirigentes políticos y legisladores para analizar el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud y posibles modificaciones.



El senador cuestionó que la jerarca encabece esa instancia y mencionó las controversias vinculadas al presidente de ASSE, Álvaro Danza, entre otros cuestionamientos a su gestión.



“Si vamos a hablar de modificar sistemas de salud, creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es cambiar a la ministra”, afirmó.



DEFENDIÓ LAS CONTRATACIONES DIRECTAS EN MALDONADO



Consultado sobre las críticas del Frente Amplio a las contrataciones directas realizadas por el intendente Miguel Abella, Blás defendió el procedimiento y sostuvo que se ajusta a la ley.



“Se contratan por la ley”, afirmó, y señaló que los intendentes tienen derecho a respaldar su gestión con personas de confianza o con conocimientos específicos.



Además, indicó que el 75% de las personas cuestionadas ya integraban los cuadros municipales a través de otro mecanismo de contratación. Para el senador, la discusión debería centrarse en las funciones que desempeñan y en cómo realizan su trabajo, y no únicamente en la modalidad por la que fueron incorporadas.



También cuestionó que se critique a la administración de Maldonado por estas designaciones mientras, según señaló, existen situaciones similares en gobiernos departamentales de otros partidos.



LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL



Blás fue consultado sobre la aprobación por unanimidad de la modificación presupuestal de Maldonado en la Junta Departamental.



El legislador sostuvo que la votación constituye un paso importante, pero aclaró que el resultado deberá medirse por la aplicación de las medidas previstas.



“Una votación no es un éxito. El éxito va a ser la aplicación cabal de lo que ahí se propone”, señaló. Agregó que el presupuesto habilita posibilidades para impulsar transformaciones en el departamento que, según indicó, su sector viene planteando desde hace años.







Foto archivo FM GENTE

Firma editorial: Redacción FM GENTE