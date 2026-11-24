En diálogo con La Primera Página de La Revista de FM GENTE, Rodrigo Blás propuso vender las propiedades del Correo Uruguayo, redistribuir a sus funcionarios, instrumentar retiros incentivados y tercerizar el servicio postal universal que el Estado está obligado a garantizar.



Blás sostuvo que el 90% de la actividad postal también es realizada por operadores privados y consideró que el Estado podría garantizar el servicio restante a un costo significativamente menor.



Asimismo, cuestionó las pérdidas que generan otras actividades estatales, como el negocio del portland de ANCAP y AFE, y señaló que esos recursos podrían destinarse a atender otras necesidades del país.



“Seguimos regalando recursos que después nos faltan”, expresó.



El nacionalista explicó que la propuesta forma parte de un programa de gobierno que están elaborando, basado en el pragmatismo, la definición de prioridades y la revisión de aquellas actividades estatales que generan pérdidas económicas de forma sostenida.



“Hay actividades donde simplemente hay gasto y hay que aumentar el gasto, como es la educación, como es la Policía”, manifestó.



También afirmó que el Correo recibe subsidios indirectos a través de la facturación de servicios a otras empresas públicas con sobrecostos y señaló que la actividad postal se ha transformado con el paso del tiempo, orientándose cada vez más hacia la logística.



“No nos podemos dar este tipo de lujos que son lujos de la miseria”, concluyó Blás.

Firma editorial: Redacción FM GENTE