Taxistas advierten por la situación en Maldonado: “El peor lugar de la ciudad es el centro”

En diálogo con La Contratapa de la Revista de FM GENTE, José Luis Díaz, integrante de la Comisión Fiscal de CEPATAMA, describió las dificultades que observa a diario y afirmó que las familias encuentran cada vez más obstáculos para disfrutar de los espacios públicos. “Hoy la familia no puede ir a la plaza”, sostuvo.



Díaz cuestionó que los procedimientos policiales se limiten, según su relato, a identificar a las personas que duermen en la vía pública, sin que luego se retiren del lugar. Además, explicó que los taxistas que trabajan durante la noche tienen una llave para acceder a los baños públicos de la plaza San Fernando, que permanecen cerrados en ese horario.



Sin embargo, señaló que en ocasiones otras personas han roto los candados y que los trabajadores han tenido que reponerlos para evitar problemas con las empresas que les facilitan el acceso.



Si bien reconoció que muchas personas atraviesan situaciones difíciles, consideró necesario encontrar respuestas que permitan mejorar la convivencia y el uso de los espacios públicos.



Por otra parte, expresó incertidumbre sobre la próxima temporada de verano. Entre los factores que preocupan al sector mencionó la reducción de cruceros, la competencia con otros servicios de transporte y las dudas sobre el movimiento turístico y hotelero. “Las temporadas, la verdad, cada vez son más escuetas”, afirmó.

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