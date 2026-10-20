Abella evaluará a todo su gabinete antes de fin de año y no descarta cambios

El intendente de Maldonado Miguel Abella realizará una evaluación general del funcionamiento de todas los departamentos de la Intendencia y del desempeño de sus jerarcas.



La decisión fue conocida en las últimas horas por periodistas de FM GENTE que señalaron que la evaluación comprenderá a todas las reparticiones del Ejecutivo Departamental, sin excepciones.



El análisis no se limitará a un relevamiento administrativo, sino que buscará medir resultados concretos, capacidad de ejecución y cumplimiento de las prioridades establecidas por Abella para su gestión, entre las que se destacan las obras, la descentralización y la respuesta a los reclamos de los vecinos.



Asimismo, el análisis incluye el funcionamiento de algunas áreas con las cuales no estaría satisfecho.



Según se supo, se considera que ha llegado el momento de realizar un primer balance del funcionamiento de su equipo de gobierno, identificando aquellos departamentos que están respondiendo a las expectativas y las que necesitan mejorar su desempeño.



Evaluarán resultados, presencia territorial y funcionamiento de los equipos. Según lo trascendido, el proceso estará centrado en tres aspectos fundamentales.



Por un lado, se analizará la gestión de cada repartición, tomando en cuenta el cumplimiento de objetivos, la ejecución presupuestal y el avance de obras y programas.



También se evaluará la presencia territorial de los jerarcas, particularmente su vinculación con los municipios y la capacidad de respuesta ante los planteos de alcaldes y vecinos.



Finalmente, se tendrá en cuenta el funcionamiento interno de las reparticiones, el liderazgo de directores y subdirectores y la coordinación de los equipos de trabajo.



En aquellos casos donde se detecten dificultades o resultados que no estén a la altura de las expectativas, Abella no descarta disponer cambios de jerarcas, rotaciones de cargos o reestructuras en determinadas áreas.



El jefe comunal pretende completar este proceso antes de finalizar el año, con la intención de afrontar la temporada de verano con un equipo de gobierno ajustado a las necesidades de la administración.



Tampoco se descartan movimientos internos similares a otras medidas de reorganización anunciadas por el intendente, como el recambio de personal y la incorporación de maquinaria para caminería rural, planteados días atrás durante la Expo San Carlos.



La evaluación tendrá, además, una lectura política, ya que Abella busca consolidar su propio estilo de conducción y establecer que la continuidad de los jerarcas estará vinculada fundamentalmente a los resultados de su gestión.



El mensaje que surge del entorno del intendente es que ningún cargo estará asegurado exclusivamente por razones de pertenencia política y que el desempeño de cada responsable será determinante para su continuidad.



De esta manera, los próximos meses serán decisivos para el futuro de varios integrantes del gabinete departamental, en una instancia que podría derivar en modificaciones dentro de la estructura de gobierno de la Intendencia de Maldonado.

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