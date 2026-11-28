Al concurrir personalmente a la finca, constató que los ocupantes, dos hombres, se habían retirado y que faltaban los muebles y electrodomésticos.
La investigación fue asumida por efectivos de la mencionada comisaría bajo la órbita de la Fiscalía de 5º Turno. Tras identificar a los responsables, la Justicia libró las órdenes de detención.
Esta semana fue detenido uno de ellos, de iniciales M. M. L. M. y 33 años, que también estaba siendo investigado por otro hurto cometido el pasado 7 de noviembre.
Efectivos del PADO de Zona 4 realizaban patrullajes preventivos en el balneario Buenos Aires cuando lo avistaron en la intersección de las calles 49 (La Caballada) y 24 (La Cincha).
Tras comparecer ante la Justicia fue formalizado por la presunta comisión de dos delitos de hurto - uno de ellos en grado de tentativa -, imponiéndole la medida cautelar de arresto domiciliario total por el plazo de tres meses.