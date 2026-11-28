El caso se remonta al pasado 3 de julio cuando el propietario de un inmueble radicó una denuncia en la Seccional 11ª de La Barra. Según declaró el damnificado, había alquilado la propiedad totalmente amoblada, pero al surgir inconvenientes para cobrar la última mensualidad intentó comunicarse sin éxito con los inquilinos.



Al concurrir personalmente a la finca, constató que los ocupantes, dos hombres, se habían retirado y que faltaban los muebles y electrodomésticos.



La investigación fue asumida por efectivos de la mencionada comisaría bajo la órbita de la Fiscalía de 5º Turno. Tras identificar a los responsables, la Justicia libró las órdenes de detención.



Esta semana fue detenido uno de ellos, de iniciales M. M. L. M. y 33 años, que también estaba siendo investigado por otro hurto cometido el pasado 7 de noviembre.



Efectivos del PADO de Zona 4 realizaban patrullajes preventivos en el balneario Buenos Aires cuando lo avistaron en la intersección de las calles 49 (La Caballada) y 24 (La Cincha).



Tras comparecer ante la Justicia fue formalizado por la presunta comisión de dos delitos de hurto - uno de ellos en grado de tentativa -, imponiéndole la medida cautelar de arresto domiciliario total por el plazo de tres meses.

Firma editorial: Redacción FM GENTE