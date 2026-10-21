Adeom Maldonado se negó a recibir a candidata al directorio de BPS por trabajadores y cuestionó la situación actual del organismo

Lorena Roqueta, candidata por el orden de los trabajadores al directorio del Banco de Previsión Social (BPS), recorrió este miércoles 21 de octubre el departamento de Maldonado y participó en el programa La Página Central de la Revista, de FM Gente, donde presentó sus propuestas de cara a las elecciones de representantes sociales del organismo.



Su candidatura busca dar continuidad a la línea de gestión impulsada por el actual director José Pereyra, caracterizada por la cercanía con la gente, presencia en el territorio y el compromiso de llevar el escritorio a donde están los problemas.



Durante la entrevista, Roqueta cuestionó el funcionamiento del BPS y sostuvo que muchos usuarios no se sienten cercanos a la institución, sino tratados como un número.



En ese sentido, planteó la necesidad de modificar estructuras que, según afirmó, permanecen estancadas desde hace 34 años.



Una de sus principales propuestas apunta a reducir los tiempos de respuesta de los expedientes.



Como ejemplo, mencionó las pensiones por enfermedad, cuyos trámites, según indicó, pueden demorar hasta un año en hacerse efectivos.



También rechazó la digitalización forzada de los servicios y propuso establecer un protocolo de actuación a nivel nacional que unifique los criterios para realizar trámites.



Asimismo, cuestionó lo que considera interpretaciones de las normas por parte del organismo que perjudican a los trabajadores.



La candidata señaló que existen beneficios a los que numerosos trabajadores no acceden y atribuyó parte de las dificultades a la falta de recursos y a problemas en la distribución del personal.



En materia de gestión, propuso revisar las responsabilidades que actualmente asume el BPS. Mencionó el turismo social para adultos mayores, que a su entender podría pasar al Ministerio de Turismo, y las viviendas destinadas a jubilados, cuya administración planteó trasladar al Ministerio de Vivienda.



Roqueta también cuestionó la relación financiera entre el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el BPS. Afirmó que el ministerio es el principal deudor del organismo y sostuvo que debería atender sus obligaciones con presupuesto propio.



En relación con las jubilaciones más bajas, fue consultada sobre la situación de unos 150.000 jubilados que percibirían alrededor de 11.000 pesos mensuales.



Ante este escenario, expresó que es necesario ponerle más sensibilidad a la gestión del organismo y acercarlo a las necesidades de la población.



ADEOM SE NEGÓ A RECIBIRLA



Durante la entrevista dijo que no pudo presentar sus propuestas en Adeom, debido a que se negaron a recibirla. En ese contexto, cuestionó la utilización de los sindicatos como espacios de actividad política partidaria.



Roqueta destacó la importancia de las elecciones obligatorias para elegir a los representantes sociales del BPS, cuyo directorio está integrado por siete miembros, cuatro de ellos designados por el gobierno.



La candidata sostuvo que existe descreimiento entre los trabajadores y reafirmó que su objetivo es impulsar una gestión más cercana a los usuarios, con mejores respuestas y mayor acceso a las prestaciones.

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