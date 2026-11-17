El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry presentó este lunes en la Azotea de Haedo, en Maldonado, su libro ¡Al trabajo y adelante!, en una actividad que formó parte de Euforia del Libro.



La obra está dedicada a Benito Nardone, conocido popularmente como "Chico Tazo", dirigente ruralista que tuvo un papel destacado en la política nacional y cuya trayectoria, según explicó Bordaberry, merece ser conocida y estudiada.



"Es un personaje fundamental del Uruguay allá por los 40, los 50 y principios de los 60", señaló el senador, quien explicó que originalmente Nardone pertenecía al Partido Colorado, dentro del sector batllista, y trabajaba como cronista policial en el diario El Día.



Bordaberry relató que en 1934, durante una huelga a la que Nardone se plegó, tuvo un enfrentamiento con la dirección del diario y posteriormente pasó a trabajar en El Pueblo. A partir de allí comenzó su camino en el gremialismo rural, donde logró construir un movimiento de gran alcance.



"Lo siguieron masas y masas ruralistas de todo el país y terminó decidiendo elecciones", afirmó.



El senador recordó que Nardone promovía que los votantes colorados respaldaran a los candidatos de su partido que defendieran el ruralismo y que los blancos hicieran lo mismo dentro del Partido Nacional. De esa manera, consiguió influir en los resultados electorales de 1958 y 1962.



En ese sentido, Bordaberry lo definió como "el primer coalicionista que saltó el alambrado" y destacó su capacidad para construir acuerdos entre sectores políticos diferentes.



También resaltó la importancia que Nardone le dio a la comunicación y, particularmente, a la radio. "Fue el primero que encontró el valor de la comunicación y por Radio Rural salía todos los días a las 11 y media", expresó.



Su influencia política llegó a tal punto que terminó integrando el Consejo Nacional de Gobierno y ocupando su presidencia.



LA RELACIÓN CON MALDONADO Y LOS ENFRENTAMIENTOS CON HAEDO



Durante la entrevista, Bordaberry también hizo referencia al vínculo de Nardone con Maldonado y Punta del Este. Recordó que el dirigente decía que veraneaba en las lomas de Maldonado, algo que en aquella época no todos reconocían públicamente.



Además, repasó su enfrentamiento con Eduardo Víctor Haedo, con quien compartió el Consejo Nacional de Gobierno y mantuvo fuertes diferencias políticas.



Uno de los episodios que recordó ocurrió cuando Haedo recibió al Che Guevara en la Azotea de Haedo y ambos compartieron un mate. La situación provocó la reacción de Nardone, quien organizó en Minas un acto de desagravio al mate.



"Se sacan una foto tomando mate y Nardone, que era compañero del Consejo Nacional de Gobierno, organiza la mateada en Minas, un acto de desagravio al mate porque lo había tomado el Che Guevara", relató Bordaberry.



LA COALICIÓN REPUBLICANA Y LAS PRÓXIMAS ELECCIONES



Consultado sobre la vigencia de los acuerdos entre partidos y su posible aplicación al escenario político de 2026, Bordaberry sostuvo que la Coalición Republicana debería presentarse en los 19 departamentos en las próximas elecciones departamentales.



"No hay ninguna duda que en la realidad departamental tenemos que hacer Coalición Republicana en los 19 departamentos", afirmó.



En ese sentido, recordó que la estrategia permitió ganar en Salto, pero también señaló que la falta de acuerdos tuvo consecuencias electorales en otros departamentos, como Lavalleja y Río Negro.



Sobre las elecciones nacionales, consideró que tampoco existen dudas respecto a la necesidad de comparecer juntos en una eventual segunda vuelta.



Sin embargo, planteó que todavía debe discutirse cuál es la estrategia más conveniente para octubre: presentarse bajo un mismo lema o hacerlo por separado.



"Algunos dicen que en octubre es mejor ir juntos porque te da una sumatoria de bancas, pero no estoy tan seguro hoy", manifestó.



Bordaberry argumentó que la presentación de varios candidatos podría permitir captar una mayor cantidad de votos y sostuvo que la decisión debe analizarse en función de las posibilidades de alcanzar posiciones que permitan gobernar.



"La única que quedaría, yo creo que en discusión, es si vamos juntos en octubre. No hay duda que vamos juntos en noviembre y no hay ninguna duda que vamos juntos en lo departamental", resumió.



LAS ELECCIONES DEL BPS Y LA PROPUESTA DE JUBILARSE A LOS 60 AÑOS



Otro de los temas abordados fue la situación del Banco de Previsión Social (BPS), las próximas elecciones del organismo y la propuesta de reducir la edad de jubilación a los 60 años.



Bordaberry aprovechó la consulta para volver sobre la figura de Benito Nardone y recordó que en 1957 había impulsado una reforma constitucional que proponía crear el BPS y el Banco Central, además de establecer la representación docente en los organismos de la educación.



Según explicó, aquella iniciativa fue rechazada en 1958 y Nardone falleció en 1964, tres años antes de que finalmente se creara el BPS, en 1967.



Sobre la propuesta de reducir la edad jubilatoria, el senador colorado expresó sus reparos y sostuvo que, aunque a primera vista puede parecer beneficiosa, implica una reducción del dinero que percibirán quienes se jubilen.



"Te la bajan a 60, pero te jubilás con menos plata", afirmó.



Bordaberry consideró que los trabajadores deben analizar los detalles de la iniciativa y advirtió que también podrían perder otros beneficios, entre ellos la posibilidad de continuar trabajando en determinadas situaciones.



"Si sale, que los uruguayos saquen la lupa, porque en realidad te dicen: está, te la voy a bajar a 60, pero te bajan la jubilación también", señaló.



Consultado específicamente sobre si el BPS está desfinanciado, respondió que la situación actual tiene su origen en la reforma del sistema jubilatorio de 1996 y 1997.



Explicó que varios puntos del IVA se destinan al financiamiento del organismo y que esos recursos permiten cubrir el déficit generado durante la transición entre el régimen intergeneracional y el sistema de cuentas individuales.



"Cuando pasamos del régimen intergeneracional al régimen de financiación de cuenta individual, obviamente que quedamos la generación nuestra en el medio, los que financiamos el intergeneracional durante muchos años y donde después nos pasaron las cuentas", explicó.



A su entender, el gobierno advirtió que aplicar la reducción de la edad jubilatoria en los términos inicialmente planteados podía comprometer el financiamiento del sistema a largo plazo.



"No te digo que es un engaño, porque es una cosa muy fuerte decir, pero en realidad no es conveniente para el que se jubila, por más que adelante, no es conveniente desde el punto de vista del dinero que percibirá por jubilación", sostuvo.



COLONIA EXPRESS: CUESTIONÓ LAS DIFICULTADES PARA LA COMPETENCIA



Por último, Bordaberry se refirió a sus recientes cuestionamientos sobre la situación de Colonia Express y las dificultades que, a su entender, existen para que distintas empresas puedan competir en el transporte fluvial entre Uruguay y Argentina.



El senador sostuvo que su posición responde a una postura histórica contraria a los monopolios, tanto públicos como privados, y recordó que Benito Nardone también se oponía a ese tipo de estructuras.



"Siempre que hay competencia te ayuda a bajar los precios. Si no hay competencia, si hay uno solo, te cobra lo que quiera. Entonces, eso nunca es bueno", afirmó.



En relación con el caso concreto, señaló que si una sola empresa puede ofrecer conexiones entre Buenos Aires y Montevideo o Buenos Aires y Colonia, termina teniendo mayor libertad para establecer los precios.



"Si tenés dos, o tres o cuatro, bueno, ahí va a haber competencia y lo bueno es que piensen más en el usuario porque quieren captar más clientes, más viajeros", agregó.



Bordaberry cuestionó especialmente las dificultades relacionadas con la infraestructura portuaria y explicó que el problema estaría vinculado a un pontón, elemento necesario para conectar el barco con el muelle, que tendría una empresa y no la otra.



"Parece que hay un pontón, que es lo que necesitás que se conecte del barco al muelle, que parece que lo tiene uno y no lo tiene el otro. Otra vez la pelota en la casa del vecino", expresó.



El legislador consideró que este tipo de situaciones no son nuevas y que se repiten cuando aparece una alternativa para competir en el mercado.



Reconoció que la empresa que actualmente presta el servicio tiene una larga trayectoria y ofrece una buena prestación, pero insistió en que la competencia es positiva para los usuarios.



"Si es tan bueno el servicio, que gane por buen servicio y precio, y no que gane porque el otro no tiene cómo conectarse al muelle. Y eso lo tendría que hacer la Administración Nacional de Puertos", concluyó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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