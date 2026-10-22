“La detección precoz me salvó”: llega la carrera por la concientización del cáncer de mama

En el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, Asistencial Médica organiza la carrera y correcaminata "5K Por Más Vidas".



La cita tendrá lugar este sábado 24 de octubre a las 16:00 horas, teniendo como punto de partida la Parada 1 de Playa Mansa. La propuesta está abierta a todo público, invitando a correr o caminar bajo la premisa de que "crecer es elegir lo mejor para tu salud".



Valeria Razquin, directora técnica de la Asistencial Médica, compartió con FM GENTE su experiencia personal con el cáncer de mama, luego de que un control de rutina permitiera detectar un tumor maligno cuando tenía 48 años. “La detección precoz me salvó”, afirmó al destacar la importancia de realizarse mamografías para identificar la enfermedad en sus etapas iniciales.



Tras una punción, recibió siete días después la confirmación de que se trataba de una lesión maligna. Posteriormente fue sometida a una cirugía, realizada antes de que transcurrieran 30 días desde el diagnóstico, y recibió radioterapia.



Gracias a la detección temprana, pudo retomar rápidamente sus actividades laborales y su vida cotidiana. “Estoy curada”, afirmó.



Razquin señaló que actualmente continúa un tratamiento con tamoxifeno, previsto para cinco años, de los cuales ya completó tres. Aseguró que se encuentra bien y que incluso tiene previsto participar en la carrera.



“La voy a correr”, expresó, destacando que lleva una vida normal.



La profesional insistió en que la mamografía constituye una herramienta fundamental para identificar la enfermedad en etapas tempranas y explicó que la actividad deportiva busca sensibilizar a la población sobre la importancia de los controles.



“No todas las mujeres tenemos que realizar los controles con la misma periodicidad”, advirtió.



Las personas interesadas en participar y ser parte de esta jornada solidaria pueden acceder a más información y realizar sus inscripciones a través del sitio web oficial: www.5kpormasvidas.com.

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