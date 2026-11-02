La tasa de curación del cáncer de mama alcanza hasta el 90 % cuando se detecta en etapas iniciales

Córdoba explicó que la mortalidad por esta enfermedad viene disminuyendo desde la década de 1990, principalmente debido a los diagnósticos precoces y a la incorporación de nuevos tratamientos.



Señaló que los avances médicos han permitido mejorar la supervivencia de las pacientes, incluso en casos avanzados con metástasis, gracias a terapias que actualmente están disponibles en el sistema de salud uruguayo.



La especialista remarcó la importancia de realizar controles médicos periódicos y mamografías según las indicaciones de cada profesional.



También recomendó mantener hábitos saludables, evitar el sedentarismo, el consumo de alcohol y tabaco, y llevar una alimentación equilibrada.



En ese sentido, sostuvo que adoptar estilos de vida saludables puede reducir hasta un 40 % el riesgo de desarrollar la enfermedad.



Córdoba también destacó la necesidad de brindar acompañamiento emocional a las pacientes durante el tratamiento, tanto desde el equipo médico como desde el entorno familiar, debido al impacto psicológico que puede generar el diagnóstico.



La directora del Hospital de San Carlos, Evangelina Baeza, anunció que el centro asistencial está próximo a recibir un acelerador para tratamientos de radioterapia.



Explicó que el gobierno nacional decidió mejorar las características del equipamiento inicialmente previsto, lo que permitirá realizar tratamientos en menos tiempo y con menores efectos secundarios.



“Ya estamos a punto de traer el acelerador”, afirmó Baeza, quien indicó que el día anterior se había concretado la firma correspondiente a la mejora del equipo.



Además, adelantó que están previstas reformas edilicias en diferentes sectores del hospital y destacó la incorporación de profesionales para cubrir vacantes médicas que permanecieron disponibles durante un período prolongado.



En materia de atención, anunció una jornada de oftalmología en la que participarán 14 especialistas durante siete u ocho horas, con el objetivo de reducir la demanda pendiente de consultas.



Respecto al suministro de medicamentos, aseguró que el faltante de fármacos esenciales es prácticamente nulo y explicó que, cuando no se dispone de un medicamento de determinado laboratorio, se procura ofrecer una alternativa equivalente.



Baeza señaló que el Hospital de San Carlos recibe usuarios de distintas localidades del departamento, entre ellas Maldonado, Aiguá, Pan de Azúcar y Piriápolis, y destacó el compromiso de los funcionarios con la mejora de los servicios asistenciales.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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