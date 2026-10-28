Punta Shopping y Sanatorio Mautone realizaron jornada de concientización sobre el cáncer de mama

En el marco del mes internacional de sensibilización sobre el cáncer de mama, Punta Shopping fue escenario este martes de una actividad de prevención coordinada de forma conjunta por el Sanatorio Semm Mautone y la Comisión de Lucha contra el Cáncer.



La Dra. Lucía Vidal, directora del Sanatorio Mautone, dialogó con FM GENTE durante el transcurso del evento y señaló que la propuesta buscó aproximar información a la comunidad mediante dinámicas lúdicas y educativas.



Vidal señaló que el cáncer de mama se mantiene como la patología oncológica más frecuente entre las mujeres uruguayas. Sin embargo, enfatizó que un diagnóstico oportuno modifica radicalmente la efectividad del tratamiento y los horizontes de recuperación.



“Nosotros queremos ir hacia una medicina preventiva en donde todo lo que es incorporación de hábitos y diagnóstico sean clave para después mejorar los resultados”, enfatizó, haciendo hincapié en que el objetivo de fondo es promover una mayor longevidad que permita a la población vivir más, pero también vivir mejor.



A nivel de recomendaciones médicas, se recordó la importancia de respetar el esquema pautado que incluye la realización periódica de mamografías y ecografías mamarias según la edad y criterio clínico, los cuales actúan habitualmente como disparadores de otros estudios complementarios fundamentales.



Finalmente, la directora del centro asistencial aprovechó la oportunidad para recordar los derechos vigentes en el país que facilitan el acceso a la salud médica preventiva, subrayando que las trabajadoras uruguayas disponen por ley de un día libre al año con goce de sueldo para realizarse el control mamográfico y el papanicolaou.



“Hace muchos años eso se habilitó y ha cambiado francamente la posibilidad de diagnóstico precoz en mujeres”, concluyó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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