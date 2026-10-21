Empresarios reclamaron al Mides respuestas urgentes ante la situación de calle en Punta del Este de cara a la temporada

El empresario Sebastián Raña, Presidente de la Corporación Gastronómico de Punta del Este, reclamó al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) mayor rapidez en la adopción de medidas para abordar la situación de calle en Punta del Este, ante la proximidad de la temporada de verano.



Tras la reunión mantenida este martes 20 de octubre, reconoció la disposición al diálogo de las autoridades, aunque aclaró que todavía no se alcanzaron soluciones concretas.



En declaraciones en FM GENTE, Raña explicó que uno de los principales planteos estuvo relacionado con la necesidad de preservar la imagen del principal balneario del país, sin desconocer la complejidad humana y social de la problemática.



“Nosotros tenemos una gran vidriera que es la que realmente tenemos que cuidar "señaló, al referirse a la exposición turística y mediática de Punta del Este.



Durante el encuentro, el ministro informó sobre las acciones que lleva adelante la cartera y las medidas que se encuentran en evaluación.



Entre los asuntos mencionados estuvo la aplicación de la Ley de Faltas, sobre la cual, según Raña, se prevén definiciones a corto plazo.



El empresario destacó la disposición del jerarca para escuchar los planteos del sector privado, aunque sostuvo que las respuestas deben concretarse con mayor rapidez. “No queremos correr el problema de atrás, el problema lo tenemos hoy”, afirmó, al insistir en la necesidad de actuar antes del comienzo de la temporada turística.



Si bien consideró positivo el acercamiento entre las autoridades nacionales y los representantes empresariales, aclaró que la reunión no permitió alcanzar soluciones inmediatas. “No solucionamos nada, pero entablamos un ida y vuelta y se llevó nuestra gran preocupación”, expresó.



Raña también vinculó esta situación con el crecimiento que han experimentado Maldonado y Punta del Este durante la última década, al considerar que la expansión de la zona plantea nuevos desafíos para las autoridades.



En ese contexto, destacó la importancia del diálogo entre el Estado y las cámaras empresariales, por el peso que tiene la actividad económica del departamento.



Reiteró que la preocupación del sector privado apunta a preservar la imagen de Punta del Este y su importancia para la economía nacional, mientras se esperan medidas concretas para abordar la problemática.

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