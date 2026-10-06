Empresarios de Maldonado reclaman al MIDES respuestas por las personas en situación de calle

En un comunicado emitido este martes 6 de octubre, las instituciones expresaron su preocupación por el crecimiento y la persistencia de esta problemática. “La situación de calle no puede naturalizarse”, señalaron.



Según indicaron, el planteo ya fue presentado formalmente ante las autoridades departamentales del ministerio, pero hasta el momento no conocen una hoja de ruta concreta para Maldonado, con medidas, recursos, responsables y plazos definidos.



Las instituciones reclamaron un diagnóstico actualizado, información sobre la capacidad de alojamiento y atención disponible durante todo el año y el detalle de las medidas que se implementarán. También solicitaron conocer las alternativas previstas para generar salidas sostenibles de la situación de calle y los mecanismos de coordinación y seguimiento con las organizaciones del departamento.



El comunicado señala que detrás de esta realidad hay personas que atraviesan situaciones de desprotección, exclusión y vulnerabilidad, y plantea la necesidad de una respuesta integral y sostenida durante los doce meses del año.



A pocas semanas de una nueva temporada, la Mesa destacó que la experiencia de los visitantes y miles de fuentes laborales dependen de que Maldonado ofrezca condiciones adecuadas para residentes, trabajadores y turistas.



Las instituciones manifestaron su disposición a acompañar, colaborar y participar en las soluciones, aunque subrayaron que la problemática requiere conducción pública, coordinación interinstitucional y respuestas que puedan ser evaluadas.



El pronunciamiento está firmado por la Cámara Empresarial del Departamento de Maldonado, la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, Bureau Punta del Este, la Corporación Gastronómica de Punta del Este, el Centro de Hoteles de Punta del Este, CICE, CEPATAMA, la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este–Maldonado y el Centro Comercial e Industrial de Piriápolis.



Foto: Intendencia de Maldonado.

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