Grave acusación: Ex Ministra del FA María Julia Muñoz calificó de "coimero" a Javier García y el senador la denunciará ante Fiscalía

Las declaraciones de Muñoz generaron una inmediata reacción en filas nacionalistas, debido a la gravedad de las acusaciones y a su vinculación con la contratación del astillero Cardama durante el anterior gobierno, cuando García ocupaba el Ministerio de Defensa Nacional.



La exjerarca sostuvo que parte de los recursos utilizados para financiar la actividad política y electoral del Espacio Cuarenta, sector liderado por García, podrían haber provenido de pagos irregulares.



Muñoz cuestionó el financiamiento de la campaña electoral del sector nacionalista y aseguró que, a su entender, existieron mecanismos de corrupción destinados a beneficiar políticamente a determinados dirigentes.



"Yo creo que en el Partido Nacional hubo mucho robo para la corona, y eso se vio también en la campaña electoral. Es imposible que una lista como la 40 tenga la propaganda que tuvo", expresó.



La exministra recurrió a la expresión «robar para la corona», utilizada para describir situaciones en las que presuntos actos de corrupción tienen como finalidad financiar estructuras políticas y no solamente beneficiar a quienes participan directamente en ellos.



"Se roba para uno mismo o se roba para la corona, como decía Horacio Verbitsky cuando estudió los casos argentinos", afirmó.



Posteriormente vinculó sus sospechas con el astillero español contratado para la construcción de patrulleras oceánicas destinadas a la Armada Nacional.



"Por favor, si Cardama no está metido ahí adentro, ¿dónde está? Yo digo que hubo guita solventando la 40, solventando a Javier García", manifestó.



Las expresiones constituyen acusaciones de la exministra y no acreditan, por sí mismas, la existencia de pagos ilegales ni de financiamiento irregular.



TAMBIÉN ATENDIÓ A LACALLE POU



Muñoz extendió sus cuestionamientos al expresidente Luis Lacalle Pou, al sostener que estaba al tanto de presuntas situaciones de corrupción durante su administración.



"Pero que sabía, sabía. Sabía que en su gobierno había coimas, obviamente. ¿Cómo no lo va a saber?", expresó.



Las afirmaciones agregaron un nuevo componente a la controversia política, al involucrar directamente al exmandatario en el conocimiento de supuestas irregularidades.



La respuesta del senador nacionalista no se hizo esperar. A través de su cuenta en la red social X, García rechazó duramente las declaraciones de la exministra y anunció que recurrirá a la Justicia para que responda por sus afirmaciones.



"La inmundicia de las declaraciones de María Julia Muñoz deberá repetirlas en Fiscalía. Hacia allí va la canallada", escribió el legislador.



Con este anuncio, García busca trasladar la controversia al ámbito judicial, donde las acusaciones podrán ser examinadas y se determinará si corresponde iniciar actuaciones.



Por su parte, el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, respaldó públicamente a García y calificó las declaraciones de Muñoz como una agresión inadmisible contra dirigentes de su colectividad política. "Intolerables e infamantes", expresó al referirse a las acusaciones.



Delgado exigió que la exministra se retracte y ofrezca disculpas públicas, al tiempo que reclamó un pronunciamiento de la conducción frenteamplista.



"Exigimos retractación inmediata y disculpas públicas. Fernando Pereira y el Frente Amplio deben pronunciarse. ¿Respaldan esta campaña de ofensas contra el Partido Nacional? No vale todo. No lo permitiremos", manifestó en X.



EL CASO CARDAMA VUELVE A ESTAR EN EL CENTRO DE LA DISCUSIÓN POLÍTICA



La controversia se produce en medio de las diferencias entre el oficialismo y la oposición por la contratación del astillero español Cardama para la construcción de patrulleras oceánicas destinadas a la Armada Nacional.



El contrato fue gestionado durante la administración de Lacalle Pou, cuando Javier García se desempeñaba como ministro de Defensa Nacional, y posteriormente quedó en el centro de cuestionamientos políticos y administrativos.



Las declaraciones de Muñoz incorporan ahora una acusación de presunto financiamiento político irregular, que deberá distinguirse de las controversias existentes sobre el contrato.

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