Javier García presentó una denuncia penal contra María Julia Muñoz por difamación e injurias por tratarlo de "coimero"

La presentación fue realizada ante la Fiscalía y quedó formalmente recibida, según surge de la documentación difundida. El escrito solicita que se investiguen las declaraciones efectuadas por Muñoz y su posterior difusión en redes sociales.



La acción judicial representa un nuevo capítulo de la controversia política generada por las afirmaciones de la exjerarca, quien también involucró al expresidente Luis Lacalle Pou en sus cuestionamientos.



En la denuncia, el senador nacionalista solicita que se tenga por presentada la acción penal por los presuntos delitos de difamación e injurias, en relación con declaraciones difundidas el 22 y el 23 de octubre de 2026 y una publicación realizada en Facebook el día 24.



El documento incluye un apartado de pruebas en el que se incorporan registros audiovisuales y publicaciones que, según el denunciante, respaldan su presentación.



Entre los elementos aportados figuran un fragmento de una entrevista difundida por El Observador, un video de la emisión completa publicado en YouTube, capturas de pantalla de una publicación de Facebook y notas periodísticas de los diarios El Observador y Telenoche.



También se agrega un acta notarial de constatación de los contenidos publicados en YouTube y Facebook.



García solicita además que se cite a la denunciada a prestar declaración con las garantías del debido proceso y ofrece comparecer personalmente para ratificar la denuncia.



LAS DECLARACIONES QUE PROVOCARON LA CONTROVERSIA



La polémica comenzó cuando María Julia Muñoz afirmó públicamente que la empresa española Cardama, vinculada al proyecto de construcción de patrulleras oceánicas para la Armada Nacional, habría contribuido económicamente a financiar la actividad política de Javier García y del sector Espacio Cuarenta del Partido Nacional.



“Yo digo que hubo guita solventando la 40, solventando a Javier García”, manifestó la exministra.



También cuestionó los recursos utilizados en la campaña electoral de ese sector y sostuvo que el expresidente Luis Lacalle Pou tenía conocimiento de supuestas irregularidades durante su administración.



Las afirmaciones generaron una fuerte reacción en el Partido Nacional, desde donde se rechazaron las acusaciones y se reclamó que fueran respaldadas con pruebas.



Hasta el momento, las acusaciones sobre presuntos pagos irregulares constituyen afirmaciones de Muñoz y no hechos judicialmente acreditados.



Tras conocerse las declaraciones, García anunció que recurriría a la Justicia para defender su honor y exigir que la exministra respondiera por sus afirmaciones.



“La inmundicia de las declaraciones de María Julia Muñoz deberá repetirlas en Fiscalía. Hacia allí va la canallada”, expresó entonces el senador a través de sus redes sociales.



La presentación judicial concreta ahora aquella advertencia y traslada el enfrentamiento político al ámbito penal.



El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, también había rechazado las declaraciones de Muñoz, calificándolas de intolerables e infamantes, y reclamó una retractación pública.



En el petitorio del escrito, García solicita que se tenga por formulada la denuncia en tiempo y forma y que se dispongan las diligencias correspondientes. También pide que se tenga presente que no acepta las disculpas publicadas por la denunciada, invocando los efectos del artículo 4 de la Ley N.º 16.274.



La documentación presentada busca que la Fiscalía examine el contenido de las declaraciones, las circunstancias en las que fueron realizadas y su eventual relevancia penal.

Firma editorial: Redacción FM GENTE