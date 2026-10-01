Javier García advirtió por un impacto de US$ 45 millones en caso de que el gobierno no hubiera extendido la rebaja del IVA para turistas

Javier García cuestionó que el decreto que mantenía la rebaja de 9 puntos de IVA hubiera vencido el miércoles 30 de setiembre sin que se hubiera publicado una nueva extensión. Ante esta situación, convocó de forma urgente al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, a la Comisión de Hacienda del Senado.



El senador sostuvo que la eventual reducción del beneficio tendría impacto tanto en el turismo como en el consumo interno, alcanzando sectores como la gastronomía, el alquiler de vehículos y otros servicios vinculados a la actividad turística.



Durante la entrevista en diálogo con la Página Central de La Revista de FM GENTE en la que planteó sus cuestionamientos, García reclamó que la continuidad del beneficio no quedara solamente en anuncios y afirmó que debía existir un decreto formal que respaldara la medida.



Horas después, el Gobierno confirmó que mantendría los beneficios fiscales y finalmente este jueves 1° de octubre el presidente Yamandú Orsi y el ministro Oddone firmaron el decreto que extiende su vigencia hasta el 30 de abril de 2027.



De esta manera, quedó formalizada la continuidad de la rebaja del IVA para el conjunto de operaciones vinculadas al turismo contempladas en la normativa.



La medida llegó después de una jornada en la que García había puesto el foco en el posible impacto económico de la modificación y había reclamado explicaciones al Ministerio de Economía.

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