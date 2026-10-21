Un hombre fue imputado por abuso sexual agravado contra una adolescente de 13 años

La investigación se originó en agosto de 2024 a raíz de una denuncia por presunto abuso sexual a una adolescente de 13 años, presentada en la Seccional 3ª de Pan de Azúcar.



Tras las primeras actuaciones, el caso pasó a la órbita de la Fiscalía especializada en Violencia Doméstica y del Juzgado competente.



Tras dos años de iniciado el caso, el lunes 19 de octubre, la Justicia dispuso una orden de detención para el individuo que fue concretada por la policía.



Este martes 20, compareció ante el Juzgado de Violencia Doméstica de 2º Turno y resultó formalizado por la presunta comisión de un delito de abuso sexual agravado. Se le impuso como medida cautelar el arresto domiciliario con tobillera unilateral por el plazo de 180 días.

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