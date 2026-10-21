Más de 70 mil hurtos y 20 mil estafas: estas son las cifras nacionales de criminalidad en lo que va del año

El Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior presentó los indicadores delictivos correspondientes al período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de setiembre de 2026.



En estos nueve meses se registraron 312 homicidios en todo el país - 37 más que en el mismo periodo de 2025 –. De los homicidios, 18 fueron de menores de edad y 15 de mujeres por violencia basada en género.



Hubo en todo el país 960 denuncias por heridos de arma de fuego y 31.187 de violencia doméstica. Además, fueron 2.163 los delitos sexuales denunciados y 8.581 los delitos por lesiones personales. Asimismo, se registraron 326 denuncias de extorsiones y 12.917 de amenazas.



Por otra parte, se denunciaron 11.409 rapiñas y 77.505 hurtos. Ambas cifras confirman una tendencia a la baja: las rapiñas disminuyeron frente a los registros de 2025 (11.816) y 2021 (18.292), mientras que los hurtos también cayeron en comparación con el año anterior (77.750).



Por el contrario, las estafas y fraudes informáticos aumentaron de forma considerable. Este delito pasó de 10.978 denuncias en 2021 a 20.610 en el último período. La tendencia al alza se mantiene desde 2024, año en el que se registraron 23.898 casos.



El total de los delitos denunciados en estos nueve meses alcanzaron la cifra de 215.858.

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