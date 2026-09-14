Maldonado prepara un Plan Departamental de Salud Mental para comenzar a aplicarlo en 2027

“Nosotros estamos trabajando integradamente y colaborando como nos corresponde desde la Intendencia Departamental de Maldonado y el Departamento de Salud y Adicciones con la Junta Departamental de Salud y con la Comisión de Salud Mental Departamental”.



Marta explicó que “se está elaborando desde la Comisión Departamental un plan de salud mental departamental que tome en cuenta todas las improntas de nuestro departamento porque cada uno tiene sus improntas, respetando el objetivo final que tiene la Ley Nacional de Salud Mental”.



El objetivo es que el plan pueda comenzar a aplicarse en 2027. “Estamos teniendo reuniones muy periódicas de manera de ir ajustando los detalles y en el 2027 poder salir con un plan que sea común para todos, sin desconocer que cada institución tiene su impronta y también hace sus actividades”.



El profesional también destacó la importancia de llevar la atención a distintos puntos del departamento. “Estamos trabajando con un nuevo enfoque que es comunitario, que es un enfoque donde las instituciones salen a la población”.



“Descentralizamos la actividad en las ciudades más importantes y salimos a la población de manera de ir llevando la actividad, la concientización, la educación, la promoción y la prevención a todo el departamento ordenadamente”.



Para organizar este trabajo se están desarrollando los llamados nodos zonales. Según Marta, esto permite conocer “qué institución tiene más fortalezas, quiénes tienen menos fortalezas, cuáles tienen las debilidades, de manera de aunar los esfuerzos”.



“Pensamos unificar todo eso para llegar equitativamente a toda la población del departamento”, afirmó.



Marta también anunció cambios en la atención de las adicciones desde la Intendencia. “En las policlínicas de la Intendencia le vamos a agregar también actividad en adicciones. En todas las policlínicas de la Intendencia vamos a tener un integrante del equipo de adicciones”.



Ese equipo trabajará “en la concientización, en la promoción, en la captación, en la derivación de los pacientes”.



El doctor sostuvo que esta descentralización también aporta al trabajo en salud mental, ya que “adicciones transversaliza con la salud mental”.



“Estamos colaborando en la descentralización de esta actividad que se suma a otras que pueden aportar otras instituciones y que también le van a llegar a la población con mucho mayor facilidad”.

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