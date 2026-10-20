Murió Antonio Grimau a los 82 años: una de las grandes figuras de la televisión, el teatro y el cine argentino

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices y provocó numerosas expresiones de pesar entre colegas, familiares y seguidores que acompañaron su extensa trayectoria artística.



Grimau fue uno de los rostros más familiares de la televisión argentina, con una carrera que abarcó más de cinco décadas y que también incluyó importantes participaciones en teatro y cine.



Una extensa trayectoria en la televisión argentina



Nacido el 12 de marzo de 1944 en Argentina, Antonio Grimau desarrolló una carrera caracterizada por su versatilidad para interpretar personajes dramáticos, románticos y de fuerte personalidad.



Su popularidad creció especialmente durante las décadas de 1970 y 1980, cuando se convirtió en una figura habitual de las telenovelas y los ciclos de ficción que convocaban a millones de espectadores.



Entre sus trabajos televisivos más recordados se encuentran producciones como El amor tiene cara de mujer, Pobre diabla, Trampa para un soñador y Quiero gritar tu nombre, que contribuyeron a consolidar su reconocimiento dentro y fuera de Argentina.



A lo largo de su carrera compartió elencos con destacadas figuras de la actuación y logró mantenerse vigente en una industria que atravesó profundas transformaciones.



Su estilo interpretativo, su presencia escénica y su capacidad para abordar personajes de diferentes características lo convirtieron en un actor respetado por varias generaciones.



El teatro, otra de sus grandes pasiones



Además de su trayectoria televisiva, Grimau mantuvo una estrecha vinculación con el teatro, donde desarrolló buena parte de su actividad profesional.



Participó en numerosas producciones teatrales, tanto dramáticas como comedias, y trabajó junto a reconocidos directores y actores argentinos.



También tuvo actuaciones en el cine nacional, completando una carrera que lo posicionó entre los intérpretes más experimentados del espectáculo argentino.



En el plano personal, mantuvo una conocida relación sentimental con la actriz Leonor Manso, con quien tuvo una hija, la actriz Antonia Grimau.



Preparaba su regreso al escenario



A pesar de sus problemas de salud, el actor mantenía proyectos vinculados a la actividad teatral.



Según informó la periodista Pía Shaw en el programa A la Barbarossa, Grimau tenía previsto participar en una obra junto a Andrea del Boca durante la próxima temporada teatral de Villa Carlos Paz.



Sin embargo, su estado de salud se agravó y una semana antes había tenido que abandonar el proyecto.



El actor permanecía internado en el Hospital María Ferrer, especializado en enfermedades respiratorias, donde finalmente se produjo su fallecimiento.



Una figura que marcó varias generaciones



La muerte de Antonio Grimau representa la pérdida de uno de los intérpretes que acompañaron el crecimiento de la televisión argentina y el desarrollo de la ficción nacional.



Una de las últimas actuaciones había sido aquí en Punta del Este, dos temporadas atrás en el hotel Enjoy, con la obra Piel de Judas, donde actuó junto a Susana Giménez.



Su extensa trayectoria lo convirtió en una figura reconocida también por el público uruguayo, que durante décadas siguió las producciones televisivas argentinas en las que participó.



Con su fallecimiento desaparece uno de los actores de una generación que hizo historia en la televisión, el teatro y el cine rioplatense, dejando como legado decenas de personajes y una carrera dedicada a la actuación.

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