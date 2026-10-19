Ocasionó daños a vehículos estacionados y de uno de ellos se llevó más de una decena de chalecos deportivos

Un hombre de 29 años fue detenido por la Policía luego de ser encontrado con un bolso que contenía 12 chalecos deportivos, en la madrugada del pasado domingo.



La intervención comenzó a raíz de un llamado que alertó a la Policía sobre un hombre que estaba ocasionando daños a vehículos estacionados en las calles Román Guerra y 25 de Mayo.



Al llegar a la zona, los efectivos localizaron a un individuo cuyas características coincidían con las aportadas por los denunciantes y constataron que llevaba un bolso con 12 chalecos deportivos.



En paralelo, durante la recorrida los funcionarios encontraron una camioneta estacionada en la intersección de Román Guerra y 25 de Mayo, que presentaba daños en la lona y varios objetos fuera de su lugar habitual.



El hombre, identificado como B.L.A.P., fue trasladado a una dependencia policial donde posteriormente se presentó la propietaria del vehículo y denunció la faltante de los chalecos deportivos.



El Juzgado Letrado de 11º Turno dispuso la formalización del hombre por la presunta comisión de un delito de hurto especialmente agravado, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva por 120 días.





Foto: imagen ilustrativa / Getty images

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