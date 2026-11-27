La Intendencia de Maldonado avanza en la implementación de radares de velocidad promedio (o de tramo), dispositivos que calculan la velocidad media de un vehículo entre dos puntos de control según la distancia y el tiempo que le toma recorrerla.



Esta iniciativa, que busca reducir los excesos de velocidad en vías rápidas, también está siendo evaluada a nivel nacional por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).



Según anunció el director general de Tránsito y Transporte de la comuna, Juan Pígola, en La Contratapa de la Revista de FM GENTE, la primera prueba piloto de esta tecnología se pondrá en marcha en dos sectores de la ruta Perimetral, en la zona de Perimetral II.



El primer tramo fiscalizado comenzará desde la rotonda, mientras que el segundo se ubicará pasando el ingreso a avenida Seregni. “Después de pasar la curva, entre la 5 y la 7 ahí va otro”, puntualizó.



Pígola explicó que la elección de estos puntos responde a que se trata de rectas extensas donde no se respetan los límites de circulación y donde incluso se han recibido denuncias por picadas. "Si van a trabajar punto a punto, tenemos la posibilidad de trabajar en todo, pero ahí vamos a hacer la primera prueba", indicó.



Revisión de controles en la ruta 10



Durante la entrevista, Pígola también analizó la situación en la ruta 10, específicamente en el tramo comprendido entre la zona del exhotel Mantra y Manantiales, en dirección a Punta del Este.



El director recordó que en ese sector existía un radar fijo únicamente en sentido oeste-este, pero que el fuerte crecimiento inmobiliario y la construcción de varios edificios frente al ingreso al complejo de la laguna - justo en la bajada hacia Punta del Este - cambiaron la dinámica del tránsito.



Ante el incremento de vehículos y residentes en ese punto, la Intendencia había instalado radares pedagógicos con el objetivo de disuadir el exceso de velocidad sin aplicar sanciones.



Sin embargo, Pígola admitió que la medida tuvo un efecto pasajero: "Disuadió unos días, pero después que se dieron cuenta de que no multaba, volvieron a acelerar”.



“Y bueno la marca entra con fuego”, expresó dejando abierta la posibilidad de implementar en ese punto radares sancionadores.

Firma editorial: Redacción FM GENTE