Peñarol ganó cómodo y comparte el liderazgo de la tabla anual con Racing, aún con un partido menos

Peñarol venció 3-1 a Albion este domingo en el Estadio Centenario y aprovechó la derrota de Deportivo Maldonado para sacarle tres puntos de ventaja en la tabla anual.



El partido se disputó a puertas cerradas debido a las sanciones que recibió el equipo aurinegro por los incidentes registrados en el clásico.



Peñarol se fue al descanso ganando 2-0 con goles de Leonel Jaime y Lucas Ferreira. En el segundo tiempo, Nicolás Fernández marcó el tercero para el equipo de Diego Aguirre.



Albion descontó sobre el final a través de Álvaro López, de penal, pero no logró acercarse en el marcador.



Con este resultado y la derrota de Deportivo Maldonado ante Defensor Sporting, Peñarol llegó a 52 puntos y quedó primero junto a Racing en la tabla anual, aunque el equipo aurinegro tiene un partido menos disputado.



Deportivo Maldonado quedó con 49 puntos y ocupa actualmente la tercera posición. Montevideo City Torque, que suma 47, enfrentará este lunes a Liverpool y, si consigue una victoria, llegará a 50 puntos y desplazará al equipo fernandino al cuarto lugar.

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