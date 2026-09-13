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Peñarol, Racing, anual Deportivo Maldonado
Deportes
21:38

Peñarol ganó cómodo y comparte el liderazgo de la tabla anual con Racing, aún con un partido menos

El aurinegro venció 3-1 a Albion en un Centenario sin público y, con un partido menos, quedó junto a Racing en lo más alto de la tabla anual. Deportivo Maldonado quedó tercero, mientras Torque puede superarlo este lunes.

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Peñarol venció 3-1 a Albion este domingo en el Estadio Centenario y aprovechó la derrota de Deportivo Maldonado para sacarle tres puntos de ventaja en la tabla anual.

El partido se disputó a puertas cerradas debido a las sanciones que recibió el equipo aurinegro por los incidentes registrados en el clásico.

Peñarol se fue al descanso ganando 2-0 con goles de Leonel Jaime y Lucas Ferreira. En el segundo tiempo, Nicolás Fernández marcó el tercero para el equipo de Diego Aguirre.

Albion descontó sobre el final a través de Álvaro López, de penal, pero no logró acercarse en el marcador.

Con este resultado y la derrota de Deportivo Maldonado ante Defensor Sporting, Peñarol llegó a 52 puntos y quedó primero junto a Racing en la tabla anual, aunque el equipo aurinegro tiene un partido menos disputado.

Deportivo Maldonado quedó con 49 puntos y ocupa actualmente la tercera posición. Montevideo City Torque, que suma 47, enfrentará este lunes a Liverpool y, si consigue una victoria, llegará a 50 puntos y desplazará al equipo fernandino al cuarto lugar.
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