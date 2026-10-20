El presidente de ANEP detalló los planes para construir nuevos liceos en Maldonado

El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, confirmó este lunes 19 de octubre que fue adjudicada la construcción del nuevo liceo de San Carlos, una obra que demandará una inversión aproximada de 107 millones de pesos y que responde a un reclamo de la comunidad desde hace más de una década.



En rueda de prensa, Caggiani explicó que la adjudicación fue aprobada la semana pasada por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP. El edificio tendrá dos pisos, nueve aulas, laboratorios y espacios comunes destinados a las actividades educativas.



Según indicó, los trabajos tendrán una duración estimada de poco más de un año, por lo que se espera que el centro pueda comenzar a funcionar a principios de 2028.



Para concretar el proyecto fue necesario modificar un acuerdo de comodato existente entre AFE y la Intendencia de Maldonado, de manera que parte del terreno quedará bajo un nuevo convenio entre AFE y la ANEP.



Caggiani destacó que la construcción forma parte del plan quinquenal de infraestructura educativa, que contempla la creación de nuevos centros de enseñanza media en Maldonado.



En cuanto al funcionamiento del futuro liceo, señaló que se estudia destinarlo principalmente a estudiantes de educación media básica, con el objetivo de favorecer una atención más personalizada y liberar espacios en los centros de mayor tamaño para las propuestas de bachillerato. No obstante, aclaró que esa distribución deberá definirse junto con Secundaria.



El jerarca también se refirió al proyecto del nuevo liceo de Piriápolis, otra iniciativa reclamada desde hace más de diez años.



Informó que se encuentra en la etapa final de elaboración del proyecto ejecutivo y que la intención es abrir la licitación antes de que termine 2026.



Finalmente, subrayó la importancia de la coordinación entre las autoridades educativas y el gobierno departamental para disponer de los terrenos necesarios y avanzar en las obras previstas.





Foto: Intendencia de Maldonado

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