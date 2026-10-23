Punta del Este reunirá a artistas de diez países en la final del Festival Internacional de la Canción

El certamen reunirá a intérpretes de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Además, participarán artistas invitados de Puerto Rico, Argentina, El Salvador y Ecuador.



Uruguay estará representado por Matías González, conocido artísticamente como Matulo, quien obtuvo su clasificación tras ganar el Festival Nacional con la canción "Solo hay que entender".



Durante la presentación del evento, realizada el jueves 22 en el Municipio de Punta del Este, el director general del festival, Heber Barrios, destacó el crecimiento de la propuesta y el intercambio cultural entre los participantes.



"Es tan importante compartir como competir", expresó Barrios, quien señaló que las delegaciones participaron previamente en actividades desarrolladas en Montevideo y Atlántida.



Por su parte, el director del Departamento de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Edgar Silveira, resaltó la importancia del festival para la promoción turística de Punta del Este y Uruguay en el exterior.



La gala también tendrá una finalidad solidaria. El ingreso contempla un bono colaboración de 350 pesos, cuya recaudación será destinada al banco ortopédico del Rotary Club Punta del Este.



FOTO: Intendencia Maldonado

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