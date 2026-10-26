Cantante ecuatoriano se consagró ganador del Festival Internacional de la Canción en Punta del Este

El cantautor ecuatoriano Antonio Guerrero Fernández, conocido artísticamente como Antonio GF, ganó el Festival Internacional de la Canción con Inmortal, un tema inédito de su autoría que presentó durante la gala final realizada en Punta del Este.



El evento contó con la participación de artistas de diez países, quienes estuvieron acompañados por la Orquesta Departamental de Maldonado durante sus presentaciones.



El director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Edgar Silveira, expresó que los finalistas llegaron a esta instancia después de superar diferentes etapas de clasificación desarrolladas durante el año.



La subdirectora de Actividades Culturales, María José Mafio, destacó el trabajo de preparación de la Orquesta Departamental, que ensayó durante varios meses para acompañar a los participantes.





Cristian Villavicencio, representante del festival, señaló que la gala fue el resultado del trabajo realizado en cada país y destacó la presencia de cinco artistas invitados de diferentes nacionalidades.



Los participantes representaron a Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.





Foto : Intendencia Maldonado

Firma editorial: Redacción FM GENTE