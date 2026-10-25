Robó una tarjeta bancaria mientras la víctima dormía y terminó condenado por cinco hurtos

La investigación comenzó el 28 de setiembre, cuando un hombre denunció ante la Policía que le habían sustraído una tarjeta bancaria mientras dormía en un establecimiento de alojamiento ubicado en la calle Carlos Vaz Ferreira.



Según manifestó la víctima, posteriormente descubrió que la tarjeta había sido utilizada, lo que le ocasionó una pérdida económica estimada en 3.000 pesos.



A partir de la denuncia, efectivos de la Seccional Décima iniciaron una investigación que permitió identificar al presunto autor. La Fiscalía de 1.º Turno solicitó su requisitoria.



El 23 de octubre, personal de la Seccional Primera localizó y detuvo al hombre en un hotel ubicado sobre la calle 18 de Julio, en la ciudad de Maldonado.



El individuo también era investigado por otros hechos de similares características ocurridos en Maldonado y Montevideo, entre ellos el hurto de una bicicleta, parlantes y auriculares.





El 24 de octubre, el Juzgado Letrado de 4.º Turno dispuso su condena como autor penalmente responsable de cinco delitos de hurto en régimen de reiteración real.



Como parte de las medidas impuestas, deberá residir en el domicilio declarado, presentarse una vez por semana en la seccional policial correspondiente y realizar tareas comunitarias semanalmente.



Además, tendrá que cumplir arresto domiciliario nocturno entre las 22:00 y las 6:00 horas durante los primeros tres meses, así como someterse a las medidas de orientación y vigilancia establecidas por la Justicia.





Foto: Ciberlatam

Firma editorial: Redacción FM GENTE