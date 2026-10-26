La salud mental desde la mirada de los jóvenes: estudiantes de Maldonado presentaron sus propuestas

Más de 100 adolescentes de distintas instituciones educativas del departamento participaron en una feria dedicada a la salud mental.



La actividad, denominada “Adolescentes en Acción”, se desarrolló en el quinto piso del Edificio Comunal y fue organizada por el Sanatorio SEMM Mautone, con el apoyo de la Intendencia y el Municipio de Maldonado.



Mediante juegos, charlas y espacios de intercambio, los estudiantes presentaron trabajos elaborados durante el año lectivo y propuestas preparadas especialmente para la jornada.



La psicóloga Jessica Molina, encargada del área de Salud Mental del Sanatorio Mautone, explicó que la iniciativa surgió en el marco del Día Mundial de la Salud Mental y destacó la importancia de generar espacios donde los adolescentes puedan expresar sus inquietudes.



“Lo que notamos es que ellos quieren ser escuchados y necesitan un espacio para poder enseñarnos también”, señaló Molina.



Por su parte, el director general del Departamento de Salud y Adicciones de la Intendencia, Sergio Marta, resaltó la necesidad de conocer las preocupaciones de los jóvenes para orientar las acciones de prevención.



La feria contó con la participación de estudiantes de Piriápolis, Pan de Azúcar, San Carlos y Balneario Buenos Aires, quienes pudieron trasladarse gracias al apoyo de la Intendencia y el Municipio.



La organización comenzó en junio y permitió reunir distintas propuestas educativas destinadas a promover el bienestar emocional y la prevención de adicciones entre los adolescentes.



Foto: Intendencia Maldonado

Firma editorial: Redacción FM GENTE