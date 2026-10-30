Presentaron resultados de diagnóstico sobre la realidad de la salud mental en Maldonado

La Dirección Departamental de Salud presentó los resultados del diagnóstico para la elaboración del Plan Departamental de Salud Mental de Maldonado.



Este diagnóstico es el resultado de un proceso de trabajo colectivo que reunió a diferentes instituciones públicas y privadas con el objetivo de conocer la realidad de la salud mental en el departamento.



El director de la Departamental de Salud, José González, señaló en rueda de prensa que el plan se centra en la Ley de Salud Mental, extendiendo su aplicación más allá de los hospitales para integrarla en las comunidades, los barrios y el entorno social.



Por esto, recoge lo que las organizaciones sociales han "marcado" y exigido, señaló el jerarca, destacando que su nivel de participación es clave porque son quienes mejor conocen la realidad de cada territorio.



Durante la presentación del diagnóstico se compartieron los principales hallazgos y las necesidades identificadas. Entre estas necesidades se constató la falta de espacios de escucha para jóvenes, ejemplificó el director de la Departamental de Salud, José González.



“En el diagnóstico encontramos, entre otras manifestaciones de la población joven, la falta de espacios de escucha y la falta de espacios de interacción”, indicó.



En este sentido, remarcó que los municipios cumplen un rol clave al impulsar áreas recreativas, culturales y lúdicas que fomentan el encuentro juvenil, por lo que buscarán articular con estas instituciones para generar estos espacios demandados.



¿CÓMO ABORDARÁ EL PLAN LOS TIEMPOS DE ESPERA EN LA SALUD MENTAL?



Respecto a las demoras de hasta tres meses para conseguir una consulta en salud mental, el director señaló que, de acuerdo con los datos relevados, el 80% de los casos pueden ser manejados por un equipo multidisciplinario - médicos de familia, trabajadores sociales y licenciados en enfermería - en lugar de ser derivaros a psicólogos o psiquiatras.



“No es sustituir una especialidad, es aumentar oferta de otro tipo de perfil que pueden perfectamente asumir el proceso de continuidad asistencial de un porcentaje muy alto de la población”, aseguró. “Ya tenemos experiencias que ha ido mejorando sustancialmente”, añadió.



En esa misma línea González señaló que no todas las situaciones de salud mental requieren obligatoriamente la intervención de un médico psiquiatra o una estructura hipermedicalizada. Al incorporar a estos nuevos actores, el sistema dejaría de estar colapsado y permitiría abordar de manera más ágil las consultas.



PLAN CON FOCO EN LA EDUCACIÓN



González enfatizó que el plan logrará una fuerte articulación con la educación. En esa línea, declaró que "tenemos riquezas muy importantes" en las ligas donde se practican deportes de forma organizada. Allí, miles de jóvenes interactúan a diario con referentes, por lo que se prevé generar espacios para capacitar a dichos referentes, señaló el director.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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