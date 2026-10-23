Sufrió un incidente el buque científico ROU 22 “Oyarvide” frente a costas de Punta Colorada pero pudo regresar a puerto

El buque científico de la Armada Nacional sufrió un incidente mientras desarrollaba operaciones hidrográficas y batimétricas en aguas de escasa profundidad frente a Punta Colorada, en el departamento de Maldonado. La rápida intervención de la tripulación permitió controlar la situación y garantizar que la embarcación continuara navegando hasta arribar a puerto por sus propios medios, sin registrarse nuevos inconvenientes.



De acuerdo con la información proporcionada por la Armada Nacional, una vez detectada la situación se activó el grupo de intervención a bordo, cuyos integrantes realizaron una evaluación de las condiciones de seguridad de la unidad.



Tras las primeras actuaciones, el personal logró establecer las condiciones necesarias para que el buque pudiera continuar su navegación sin requerir asistencia para llegar a puerto.



La Armada destacó que este tipo de operaciones presenta riesgos particulares, especialmente cuando se realizan trabajos de relevamiento hidrográfico y batimétrico en sectores de poca profundidad, donde las características del fondo y las condiciones de navegación requieren especial atención.



En el comunicado se resaltó la preparación y capacidad de respuesta del personal embarcado, cuya intervención fue determinante para controlar el incidente y preservar la seguridad de la embarcación y sus tripulantes.



El Comando General de la Armada informó que continuará realizando las evaluaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el episodio.

A partir de esas actuaciones se determinará si corresponde adoptar medidas adicionales relacionadas con la seguridad de las operaciones.

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