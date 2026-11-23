El buque comenzó a realizar estos recorridos el viernes 20 de noviembre. Según una resolución del 13 de noviembre, cuenta con autorización para continuar un relevamiento hidrográfico con el objetivo de evaluar posibles trazados para una futura instalación de cables submarinos de fibra óptica, según informó el periodista de FM GENTE Marcelo Gallardo en su cuenta de X.



El permiso fue otorgado a GAC Uruguay S.R.L., a pedido de SubCom, una empresa estadounidense especializada en la fabricación de cables submarinos. La autorización tiene carácter precario y revocable y establece como fecha límite el 20 de diciembre.



El domingo 22, el barco fue registrado mientras avanzaba lentamente frente a la costa de Punta del Este, con el mar calmo y los edificios de Playa Brava de fondo. Tiene 76 metros de eslora, casco rojo y bandera de Bahamas.



La presencia del buque ya había generado versiones sobre un posible cable submarino entre las islas Malvinas y Uruguay. Sin embargo, esas versiones fueron desmentidas por el director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, Pablo Siris, y el presidente Yamandú Orsi también calificó como falsa la información sobre una eventual propuesta de ese tipo.



En setiembre, la empresa neerlandesa Fugro aclaró que su cliente era SubCom y no el Gobierno británico. Además, explicó que los trabajos consistían en estudiar el lecho marino para un proyecto internacional de cables de telecomunicaciones, sin vinculación con la búsqueda de hidrocarburos.



Por el momento, la autorización concedida en Uruguay no identifica quién sería el propietario del futuro cable ni cuáles serían sus puntos de conexión. El director del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez, señaló en su cuenta de X que el sistema uniría Argentina continental con el sur de África.



Punta del Este ya es punto de llegada de varios cables submarinos de telecomunicaciones, entre ellos Unisur, Bicentenario, Tannat y Firmina, este último perteneciente a Google y construido por SubCom.



(Foto: cuenta X @emepege)

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