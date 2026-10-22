Tres balaceras consecutivas en Pan de Azúcar dejan un joven herido, dos casas atacadas y un auto incendiado

Pan de Azúcar atraviesa una seguidilla de balaceras desde el martes 20. Ese día, del que informó FM GENTE, dispararon contra una casa ubicada en un complejo de viviendas de Florencio Sánchez y Félix de Lizarza, a escasos metros del lugar donde al día siguiente balearon al joven. Posteriormente, incendiaron un automóvil que se encontraba en el lugar. Personal de Bomberos que trabajó en la escena confirmó que el fuego fue provocado de manera intencional.El episodio más grave ocurrió la noche del miércoles 21 en la intersección de las calles Carlos Silva y Leonardo Olivera. En ese lugar, un joven de 20 años fue baleado en el tórax con orificio de entrada y salida. Tras ser asistido de urgencia, la víctima fue trasladada a un centro de salud de Maldonado, donde permanece internada.La violencia continuó durante la madrugada de este jueves. Próximo a las 05:00 horas, la Policía concurrió a una vivienda ubicada en el kilómetro 106 de la ruta 9 - junto al arroyo Pan de Azúcar y al lado del puente de Barrio Sur - tras recibir varias denuncias por detonaciones de arma de fuego.En el sitio, constataron diversos impactos de bala en el muro de la vivienda y procedieron a la incautación de varias vainas servidas y municiones.De acuerdo a lo informado por Jefatura a FM GENTE, vecinos de la zona declararon que ya desde la noche anterior, alrededor de las 21:00 horas, se había escuchado una fuerte ráfaga de disparos.