Tres balaceras consecutivas en Pan de Azúcar dejan un joven herido, dos casas atacadas y un auto incendiado

El episodio más grave ocurrió la noche del miércoles 21 en la intersección de las calles Carlos Silva y Leonardo Olivera. En ese lugar, un joven de 20 años fue baleado en el tórax con orificio de entrada y salida. Tras ser asistido de urgencia, la víctima fue trasladada a un centro de salud de Maldonado, donde permanece internada.
La violencia continuó durante la madrugada de este jueves. Próximo a las 05:00 horas, la Policía concurrió a una vivienda ubicada en el kilómetro 106 de la ruta 9 - junto al arroyo Pan de Azúcar y al lado del puente de Barrio Sur - tras recibir varias denuncias por detonaciones de arma de fuego.
En el sitio, constataron diversos impactos de bala en el muro de la vivienda y procedieron a la incautación de varias vainas servidas y municiones.
De acuerdo a lo informado por Jefatura a FM GENTE, vecinos de la zona declararon que ya desde la noche anterior, alrededor de las 21:00 horas, se había escuchado una fuerte ráfaga de disparos.
Policía investiga balacera contra una casa en Pan de Azúcar que culminó con un auto incendiado