Policía investiga balacera contra una casa en Pan de Azúcar que culminó con un auto incendiado

Este martes sobre las 19:55, la Policía recibió un llamado que alertaba sobre disparos de arma de fuego en un complejo de viviendas sobre el pasaje Alba Perlas, entre Félix de Lizarza y Leonardo Olivera, informó Semanario La Prensa y confirmó FM GENTE con fuentes policiales.



Una vez en el sitio mencionado, los agentes pudieron constatar que dos hombres que se desplazaban en una moto efectuaron disparos contra una finca y un automóvil Fiat Uno que se encontraba estacionado. En la escena encontraron vainas y un cartucho, presuntamente de un arma de fuego calibre 9 mm.



Además de ese episodio violento, el vehículo atacado el día anterior fue incendiado la madrugada de este miércoles. El hecho fue constatado por la policía tras recibir una nueva denuncia que obligó al personal a regresar al lugar del incidente.



En el lugar, personal de Bomberos trabajó en la extinción del fuego, constatándose daños totales en el automóvil.

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